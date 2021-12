Con la 312 T4 la Ferrari torna alla vittoria nel 1979, dominando entrambi i Campionati.

In quello Piloti la lotta è fra Villeneuve e il sudafricano Jody Scheckter, vincitori di tre gare ciascuno: la spunta quest’ultimo grazie ad una maggiore regolarità. Anche quest’anno le prime due gare vengono disputate con la 312 T3, e in Sudafrica debutta la T4 ed è subito doppietta. Un’altra doppietta, questa volta a Monza, segna l’apoteosi: vince Villeneuve e Scheckter si laurea campione.



La macchina è ancora un’evoluzione di quella serie T, che ha portato a Maranello tre titoli Piloti e quattro Costruttori, ma il motore a cilindri contrapposti ha un ingombro trasversale che mal si adatta alla evoluzione della aerodinamica. Per superare il problema i tecnici della Ferrari allargano ancor più le fiancate per creare al loro interno i condotti che, opportunamente suddivisi, portano aria ai radiatori ed ai condotti di aspirazione. Le sospensioni sono ridisegnate in modo da creare la minima resistenza possibile all’aria ed i freni posteriori sono entrobordo per ridurre le masse non sospese ed aumentare l’aderenza e la motricità.