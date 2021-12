La serie vincente della Ferrari s’interrompe nel 1978, una stagione in cui è la Lotus a dominare la scena.

L’ex-ferrarista Andretti vince il titolo mondiale con Reutemann terzo classificato e capace di vincere tre gare (in Gran Bretagna e nelle due prove negli USA). Villeneuve conferma il suo talento, imponendosi in Canada e risultando spesso fra i protagonisti anche se la sua guida acrobatica lo porta a volte fuori strada. Purtroppo, una tragedia segna il Campionato: a Monza perde la vita Ronnie Peterson, coinvolto in un incidente alla partenza.



La monoposto 312 T3 continua l’evoluzione della serie T con motore a 12 cilindri orizzontali e contrapposti che viene continuamente aggiornato e potenziato. Alla Ferrari si pone anche il problema di quando abbandonare il motore aspirato per passare al turbo come è previsto dai regolamenti ma il cambiamento viene rimandato. Si punta tutto sulla continuità dello sviluppo della vettura con le gomme Michelin ed una nuova aerodinamica evidenziata da un corpo vettura molto largo che arriva fin quasi alla mezzeria delle gomme posteriori, nuovi condotti per l’aria di raffreddamento e di alimentazione. La 312 T3 viene utilizzata a solo a partire dal G.P. del Sud Africa, terza gara del mondiale 1978 in quanto le due gare precedenti (i G.P. di Argentina e Brasile vengono disputati con la 312 T2 modificata nel 1977.