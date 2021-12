La vettura del 1975 è la 312 T, che inaugura la plurivittoriosa serie delle 12 cilindri con il cambio posto in posizione trasversale.



Dopo undici anni di attesa, la Ferrari torna al successo, centrando la doppietta nei Campionati Piloti e Costruttori. Niki Lauda conquista cinque vittorie (Monaco, Belgio, Svezia, Francia e Stati Uniti), Clay Regazzoni s’impone a Monza nel giorno in cui il suo compagno di squadra si laurea campione del mondo.



Ovviamente il merito non è solo del nuovo cambio che ha il pregio di rendere più corta la macchina con le masse più concentrate: quello che non c’è come peso statico sull’asse posteriore viene aggiunto come carico aerodinamico grazie ad un alettone sempre più a sbalzo che deve essere compensato da quello anteriore. Le sospensioni sono modificate, con gruppi molla ammortizzatori più inclinati all’avantreno e parallelogrammi a bracci corti al retrotreno. La macchina è anche molto affidabile grazie alla pignoleria di Lauda nella messa a punto.