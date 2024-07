Titolo nel mirino per Taponen

Tuukka si appresta a disputare la quinta e ultima tappa del campionato Formula Regional Middle-East nelle vesti di leader della classifica generale. Al Dubai Autodrome, Rafael Camara punta alla top 3.

Tutto è pronto al Dubai Autodrome per ospitare l’appuntamento conclusivo del campionato di Formula Regional Middle-East 2024. Le dodici gare disputate nelle quattro tappe precedenti hanno definito una classifica generale che vede in prima posizione Tuukka Taponen, al debutto nella categoria e all’esordio con la squadra francese R-Ace GP.

Per il diciassettenne finlandese della Scuderia Ferrari Driver Academy il debutto al volante della monoposto di Formula Regional è stato rapido e naturale sin dai primi test. Dopo aver ottenuto il secondo posto nella gara d’esordio, Taponen ha collezionato tre vittorie e quattro piazze d’onore, concludendo tutte le corse finora disputate in zona punti. Con l’ultimo successo conquistato ad Abu Dhabi lo scorso weekend in Gara-3, Tuukka è salito a quota 195 punti nella classifica generale, portando a 50 lunghezze il vantaggio sul primo degli inseguitori, l’inglese Taylor Barnard. “Lo scorso fine settimana abbiamo completato un bel lavoro – ha commentato Taponen –, siamo stati competitivi sia nelle qualifiche che nelle tre gare. Tutto è andato come previsto e i risultati ottenuti ci hanno permesso di migliorare la classifica generale, ma siamo già concentrati sull’ultima tappa di Dubai. La posizione di classifica è buona, ma non bisogna perdere la concentrazione e dobbiamo concludere al meglio questo campionato”.

Rafael. La Scuderia Ferrari Driver Academy sta raccogliendo buoni risultati anche con Rafael Camara. Dopo un avvio di campionato non privo di circostanze sfortunate (due i ritiri nelle prime tre gare) il diciottenne brasiliano è cresciuto progressivamente ottenendo due successi nelle ultime quattro corse. Camara ha scalato rapidamente posizioni nella classifica generale, dove alla vigilia del weekend di Dubai occupa la terza posizione con 112 punti all’attivo. Per Rafael l’obiettivo è confermarsi sul podio finale con un ultimo weekend all’altezza dei precedenti.

Programma. Il fine settimana sul Dubai Autodrome entrerà nel vivo sabato con la doppia sessione di qualificazione che scatterà alle 12.45 locali (9.45 CET). La giornata si concluderà con Gara-1, in programma alle 16.30 (13.30 CET). Domenica squadre e piloti torneranno in pista alle 10.50 (7.50 CET) per Gara-2, per poi concludere weekend e campionato alle 15.45 (12.45 CET), orario in cui scatterà Gara-3.