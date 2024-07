Si torna in pista a Yas Marina

A distanza di sette giorni dal weekend che ha dato via alle serie di F.Regional Middle East e di F.4 UAE si torna in pista ad Abu Dhabi su un layout di circuito differente. Camara e Taponen puntano al podio.

Stesso autodromo ma pista differente. I piloti che partecipano ai campionati di F.Regional Middle East e F.4 UAE sono pronti ad tornare sul circuito di Yas Marina, già sede anche della prima tappa disputata lo scorso weekend. Questo fine settimana squadre e piloti si daranno però battaglia su un layout differente, ovvero quello di 5.281 metri utilizzato solitamente dalla Formula 1. I due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy impegnati in F.Regional, Tuukka Taponen e Rafael Camara, saranno al via con ambizioni importanti. Taponen è reduce da un buon weekend d’esordio nella categoria, confermato dalla piazza d’onore conquistata in Gara-1, mentre Camara ha voglia di riscattarsi quanto prima, poiché lo scorso fine settimana ha raccolto molto meno del potenziale espresso a causa di imprevisti.



Aspettative. “Il mio primo weekend in F.Regional è stato buono – ha commentato Tuukka – più di quanto mi aspettassi. Il lavoro di preparazione svolto è stato molto utile, e mi ha permesso di avere un buon feeling con la monoposto sin dalla prima sessione di prove. Ora ci aspetta un nuovo fine settimana, sempre a Yas Marina ma con un layout di pista differente che prevede più tratti rettilinei rispetto alla configurazione dello scorso weekend. In merito alle mie aspettative l’obiettivo è restare con i piedi ben saldi per terra, ma credo che abbiamo tutto per far bene. Lo scorso fine settimana abbiamo avuto modo di capire qualcosa in più sul setup, e non nascondo di voler tornare sul podio”. Il secondo weekend sul circuito di Yas Marina entrerà nel vivo sabato con Gara-1 in programma alle 14.25 locali (11.25 CET) a cui seguirà Gara-2 in notturna, con partenza alle 19.50 (16.50 CET). Il weekend di F.Regional si concluderà domenica con Gara-3 che scatterà alle 19 (16 CET).

F.4 UAE. Anche il campionato F.4 UAE sarà in pista per la seconda tappa stagionale. Lo scorso weekend Aurelia Nobels ha concluso tutte le tre gare in programma, pagando però a caro prezzo una qualifica non brillante che l’ha costretta a prendere il via dalle ultime file della griglia di partenza. La prima corsa del fine settimana è in programma sabato alle 13.15 locali (10.25 CET), seguita a poche ore di distanza – alle 18.40 (15.40 CET) – da Gara-2. Domenica il weekend si concluderà con Gara-3 che scatterà alle 17.50 (14.50 CET).