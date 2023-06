Ollie Bearman conquista in rimonta la prima vittoria in Formula 2

IL PILOTA FDA HA TRIONFATO NELLA SPRINT RACE DISPUTATA OGGI IN AZERBAIJAN DOPO ESSERE PARTITO DALLA NONA POSIZIONE. DOMANI SCATTERÀ DALLA POLE POSITION NELLA FEATURE RACE

È stato un inizio di fine settimana perfetto per Oliver Bearman. Alla sua prima esperienza sul circuito di Baku, il 17enne britannico ha conquistato la pole position nelle qualifiche disputate ieri, proseguendo l’ottimo momento 24 ore più tardi quando ha centrato il primo successo in Formula 2. È stata una vittoria splendida, arrivata grazie a una bella rimonta, che ha esaltato il feeling trovato da Bearman nonostante quello di Baku sia solo il quarto weekend disputato in Formula 2. “È stata una corsa molto vivace – ha commentato Oliver – ho iniziato subito una bella rimonta, poi nel finale, nel caos della prima curva al restart, sono riuscito a passare indenne. Una volta in seconda posizione, dietro il mio compagno di squadra, sono stato attento a non correre rischi. Però sono riuscito a uscire molto bene dalla curva 4 completando un sorpasso pulito che mi ha permesso di prendere il comando della corsa. Sono molto contento di questo risultato perché arriva dopo un lungo lavoro fatto insieme alla Ferrari Driver Academy e alla squadra. Ora però è già tempo di concentrarsi sulla gara di domani. Nella Feature Race scatterò dalla pole, e abbiamo tutto quello che serve per ottenere un altro buon risultato”. Giornata poco fortunata per Arthur Leclerc, che ha concluso la sua gara nel caos innescato dalla ripartenza dopo la Safety Car dopo essere rimasto a ridosso della zona punti per l’intera corsa.

La gara. La Sprint race è scattata, come da regolamento, con griglia dei migliori dieci invertita, e quindi con Bearman nono, mentre Leclerc è partito 13°. Dopo aver perso una piazza al via, Bearman ha subito iniziato la sua rimonta con una serie di sorpassi che gli hanno permesso di essere già al quarto posto al decimo passaggio. Al giro 18 è entrata in pista la Safety Car per un incidente di Roy Nissany. La ripartenza è stata molto caotica, con i primi due della classifica, Dennis Hauger e Victor Martins, che sono finiti lunghi alla prima curva e contro le barriere innescando un domino di uscite. Solo Frederic Vesti e Ollie Bearman sono passati indenni, con il britannico alle spalle del compagno di squadra danese. Il pilota FDA però è stato abile a portare l’attacco in uscita di curva 4 riuscendo a passare Vesti in accelerazione e a prendersi così la leadership prima del nuovo ingresso in pista della Safety Car, che ha congelato le posizioni. Leclerc, risalito fino alla nona posizione, è invece rimasto coinvolto nel caos della prima curva al restart, finendo la sua gara contro le barriere esterne pur senza danni. Domani si ripete, ma Ollie partirà dalla pole position: il via è alle 11.25 locali (9.25 CET).