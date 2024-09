I campionati di Formula 2 e Formula 3 tornano in pista a Spielberg. Per i due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy l’imperativo è voltare pagina dopo il difficile weekend di Barcellona.

Per squadre e piloti di Formula 2 e Formula 3 prosegue a ritmi serrati il momento più intenso della stagione. Terminato il weekend sul Circuit de Barcelona-Catalunya ci sono stati pochi giorni a disposizione per il trasferimento a Spielberg, pista teatro di gare spettacolari grazie a un layout veloce e con grandi frenate. Per la Formula 2 quella austriaca sarà la settima tappa stagionale che andrà a concludere la prima metà di un campionato ancora a caccia di un leader. Per Oliver Bearman il fine settimana di Spielberg sarà un’opportunità per voltare pagina dopo il difficile weekend spagnolo, concluso fuori dalla zona punti in entrambe le gare disputate.

Formula 3. Anche per Dino Beganovic l’obiettivo del weekend austriaco sarà un pronto riscatto dopo i problemi accusati la settimana scorsa. Il pilota svedese è riuscito a entrare nella top-10 in entrambe le gare, restando però lontano dal podio. Per il campionato di Formula 3 la tappa di Spielberg sarà la prima del “girone di ritorno” e anche in questo caso la classifica generale è molto corta, con una decina di piloti ancora in lotta per il titolo. Beganovic al momento occupa la quinta posizione, a diciannove punti dalla vetta, mentre Bearman nella classifica di Formula 2 è solo al sedicesimo posto.

La pista. I 4.318 metri di Spielberg sono sempre stati teatro di gare molto spettacolari, con ottime possibilità di sorpasso in curva 1 e 3 e una grande attenzione ai track-limit. La giornata di venerdì potrebbe essere condizionata dalla pioggia, ma le due gare in programma dovrebbero svolgersi in condizioni di pista asciutta. Il differente setup (rispetto a Barcellona) richiesto dal tracciato austriaco offrirà l’opportunità a Dino e Oliver di accantonare le difficoltà emerse in Spagna riportandosi nelle posizioni di classifica a cui ambiscono. Entrambi i piloti della FDA sperano di ritrovare il podio per rilanciarsi nei rispettivi campionati e guardare con ottimismo alla seconda metà di stagione.

Programma. Il weekend di Formula 2 scatterà venerdì con il turno di prove libere di 45 minuti in programma alle 10.05 CEST a cui seguirà la sessione di qualifica che scatterà 14.55. Sabato si tornerà in pista per la Sprint Race 13.30, mentre domenica la feature race scatterà alle 10. Programma simile per la Formula 3: venerdì il turno di prove libere è in programma alle 8.55, seguito dalla sessione di qualificazione alle 14. La Sprint Race scatterà sabato alle 9.30, mentre la Feature Race è in programma domenica alle 8.30.