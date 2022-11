James continua in Formula 4 con Prema

Nella prossima stagione James Wharton continuerà ad essere tra i protagonisti della Formula 4. Il pilota australiano, primo vincitore delle Scouting World Finals della Ferrari Driver Academy, sarà ancora con Prema Racing, il team con il quale ha gareggiato nel 2022.

Bilancio. La sua prima stagione nella categoria è stata senz’altro positiva, con quattro vittorie colte nella Formula 4 UAE nei primi mesi dell’anno cui si è aggiunto un successo assoluto nel ben più competitivo campionato ADAC, sulla storica pista del Nürburgring. Oltre a queste affermazioni assolute sono arrivate anche due vittorie nella categoria “rookie” nel campionato italiano unitamente a cinque podi assoluti nella serie più competitiva al mondo.

Obiettivo consolidamento. James ha deciso di restare nella categoria per consolidare i progressi della stagione d’esordio e si candida come pretendente al titolo per il 2023. Il programma che lo vedrà impegnato è particolarmente intenso: si comincerà con la Formula 4 UAE, poi James si concentrerà sulla serie italiana senza però escludere la partecipazione in eventi selezionati di altri campionati.

Soddisfatto. James si è detto “molto felice e molto orgoglioso di poter continuare a gareggiare con Prema. Sarà il secondo anno nella categoria e il fatto di avere intorno le stesse persone credo che costituirà un vantaggio per il 2023. Sono pronto a dare il massimo!”.