Il tridente FDA pronto alla sfida monegasca

I campionati Formula 2 e Formula 3 tornano in pista questo weekend sul circuito di Monte Carlo. Per Bearman e Leclerc sarà la prima assoluta nel Principato, per Beganovic un atteso ritorno dopo l’exploit del 2022.

I 3.337 metri del circuito di Monte Carlo trasudano fascino e storia. Le opinioni dei piloti che ci hanno corso per anni non hanno mezze misure, o sia ama o si odia, ma per i giovani alle loro prime esperienze il Gran Premio di Monaco è un appuntamento atteso quanto temuto. Per Oliver Bearman e Arthur Leclerc sarà un weekend speciale, entrambi sono attesi all’esordio sul tracciato del Principato, ma sulla griglia di partenza del campionato Formula 2 non saranno i soli ad affrontare il circuito cittadino più famoso al mondo per la prima volta.

Formula 2. Complice l’annullamento della tappa di Imola, squadre e piloti torneranno in pista ad un mese di distanza dal precedente appuntamento disputato a Baku, pista sulla quale Bearman ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 2, replicata con il successo-bis ventiquattr’ore dopo. La doppia affermazione ottenuta in Azerbaigian ha rilanciato il diciottenne ‘rookie’ britannico nella classifica generale, graduatoria nella quale occupa la quarta posizione. Per Leclerc, settimo in campionato, l’obiettivo è invece quello di riscattare la sfortunata tappa di Baku, dove il feeling con la monoposto è stato problematico per tutto il weekend. “Abbiamo dedicato molto tempo alla preparazione del weekend di Monaco – ha spiegato il direttore di FDA, Marco Matassa – sia per Arthur che per Oliver ci sarà da trovare il feeling con una pista sulla quale non hanno mai girato in precedenza nel minor tempo possibile. Il programma di lavoro svolto in vista di questo weekend ha incluso tre lunghe sessioni al simulatore, lo strumento migliore per permettere a degli esordienti di familiarizzare con il layout della pista. Quello di Monaco è un tracciato che ha ben poco in comune con gli altri circuiti in calendario, e come sappiamo la qualifica è un passaggio cruciale nell’economia del fine settimana. Vedremo quali saranno i riscontri, non sarà un weekend semplice ma c’è la possibilità per far bene. Probabilmente ci sarà un po' di pressione su Arthur, al suo debutto sul circuito di casa, ma credo che anche i motivi per far bene non mancheranno di certo”.

Formula 3. Il fine settimana di Monaco vedrà in pista anche il campionato Formula 3. Si tratta di una prima assoluta per la categoria, nel 2012 aveva fatto tappa nel Principato la GP3 Series, ma da quando la FIA ha dato il via il nuovo corso, il circuito di Monte Carlo non era mai stato inserito in calendario. Non sarà però un esordio assoluto quello di Dino Beganovic. Dodici mesi fa il diciannovenne svedese era stato uno dei grandi protagonisti nel weekend monegasco della Formula Regional, concluso con una pole position, una vittoria ed una piazza d’onore. “L’esperienza maturata lo scorso anno sarà molto utile a Dino – ha commentato Matassa – non tutti i suoi avversari conoscono la pista e sarà un bonus prezioso”. Beganovic tornerà nel clima del weekend di gara dopo la lunga pausa seguita alla tappa di Melbourne di inizio aprile. Nei due appuntamenti stagionali fin qui disputati Dino è riuscito a conquistare il suo primo podio nella categoria ed altri due piazzamenti nella top-5 che gli hanno permesso di portarsi al terzo posto nella classifica generale.

Programma. Sia Formula 2 che Formula 3 hanno già svolto le prove libere. Questo il resto del programma del weekend.

Venerdì

Ore 11 / 11.35 Qualifiche Formula 3

Ore 15 /15.10 Qualifiche Formula 2

Sabato

Ore 11 Sprint Race Formula 3

Ore 14.15. Sprint Race Formula 3

Domenica

Ore 8.20 Feature Race Formula 3

Ore 12.05 Feature Race Formula 2