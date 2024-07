F.Regional: punti e rimonte al Paul Ricard

Weekend avaro di punti per Camara, ma il brasiliano è stato autore di due gare molto spettacolari. Weug si è confermata nella top-10 per il terzo weekend consecutivo, salendo nella top-3 degli esordienti.

Per Rafael Camara il fine settimana disputato sul circuito del Paul Ricard è stato a due volti. Il bottino di tappa non è andato oltre l’ottava posizione conquistata in Gara-1, ma la performance complessiva mostrata dal pilota brasiliano nelle due corse disputate, è stata di alto livello. “È stato un fine settimana piuttosto difficile sin dalle battute iniziali – ha spiegato Rafael – perché abbiamo faticato un po' nel trovare il miglior setup possibile, e anche da parte mia ci sono state delle mancanze”. In Gara-1 Camara è scattato dalla decima posizione, rimontando grazie a diversi sorpassi (l’ultimo dei quali, ai danni di Michael Belov, è risultato il più spettacolare del weekend) che gli hanno consentito di chiudere all’ottavo posto, lo stesso piazzamento occupato sulla griglia di Gara-2. Al via della corsa che ha concluso il fine settimana francese, Rafael non è stato impeccabile nel rilascio della frizione, e il motore ha stallato costringendolo a ripartire dall’ultima posizione. È iniziata così una poderosa rimonta, che lo ha visto risalire dal 31° al 12°posto finale. “Credo che il potenziale mostrato in pista sia stato costantemente da top-5 in entrambe le gare – ha commentato Camara –, ora ci aspetta la pausa estiva e avremo tempo per continuare a lavorare in vista del rush finale della stagione. Se rimarremo sulla strada che abbiamo scelto nelle ultime gare sono certo che potremo dire la nostra in tutti i restanti appuntamenti in calendario. Anche se al Paul Ricard il bottino è stato inferiore alle aspettative, credo che siamo cresciuti in termini di prestazioni”.

Maya. Anche Maya Weug ha confermato il trend positivo visto nei due appuntamenti precedenti. Nel weekend del Paul Ricard ha conquistato la decima piazza in Gara-1 e la settima in Gara-2, rimontando rispettivamente due e tre posizioni rispetto alla partenza. Per Weug sale a cinque il numero di piazzamenti in zona punti nelle ultime sei gare, a conferma di un’importante crescita che le ha permesso di farsi largo in un parco partenti molto numeroso e di qualità. Maya è salita al 12° posto in classifica generale, dove ora ha 25 punti, ed in terza in quella riservata agli esordienti.