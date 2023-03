F.Regional Middle East: Beganovic vince, Camara convince

Il pilota svedese si è imposto a Dubai nella gara che ha aperto la serie F.Regional Middle East. Con un quarto e due quinti posti, Camara occupa la seconda posizione nella classifica generale.

Il primo dei cinque appuntamenti del campionato Formula Regional mediorientale si è confermato all’altezza delle aspettative, con un parco partenti di alto livello che ha reso molto combattute le tre gare disputate sull’autodromo di Dubai. Dino Beganovic, che partecipa alla serie in vista dell’esordio nel campionato di Formula 3, è stato autore di una bellissima Gara-1, corsa che lo ha visto scattare dalla quarta posizione e rimontare fino alla vittoria.

Lotta serrata. Il diciottenne pilota svedese nella prima metà di gara ha avuto ragione di Matias Zagazeta e Andrea Kimi Antonelli, concludendo la sua rincorsa nell’ultimo giro, superando Gabriele Minì e cogliendo un meritato successo. Nella seconda corsa del weekend Beganovic è stato costretto al ritiro in seguito ad un tamponamento subito da Minì, mentre in Gara-3 Dino è transitato sotto la bandiera a scacchi in nona posizione. “È stato un inizio di stagione fantastico – ha commentato Beganovic –. La prima gara del weekend è stata entusiasmante, e credo tutti coloro che l’hanno vista si siano divertiti. Insieme alla squadra abbiamo svolto un ottimo lavoro di preparazione, ringrazio tutti i tecnici per il supporto e ora puntiamo a far bene nel prossimo appuntamento”.

Esordiente. Il weekend di Dubai ha visto l’esordio nella categoria di Rafael Camara. Per il diciassettenne brasiliano è stato un fine settimana ricco di spunti positivi, a conferma di un buon lavoro di preparazione svolto nella pausa invernale. Camara ha concluso tutte le tre gare disputate senza commettere errori e prendendo sempre più confidenza con una monoposto per lui nuova. Rafael ha conquistato la quinta posizione sia in Gara-1 che in Gara-2, concludendo poi in quarta piazza la terza e ultima corsa del weekend. Il bottino complessivo di tappa gli ha permesso di salire al secondo posto della classifica generale, a due punti dalla vetta.

Prossimo appuntamento. Il campionato di Formula Regional Middle East tornerà in pista il 27 gennaio sull’inedito circuito Kuwait Motor Town, un tracciato di 5.608 metri che squadre e piloti percorreranno per la prima volta. Il nuovo impianto ospiterà la seconda e la terza tappa delle cinque complessive in calendario.