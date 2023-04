Il pilota brasiliano ha conquistato il terzo posto nella sua gara d’esordio nella serie europea. Lo sfortunato esito della seconda corsa è compensato da un ottimo passo confermato nel weekend.

È stato un esordio di qualità quello di Rafael Camara nel campionato europeo Formula Regional. Il 17enne della Ferrari Driver Academy si è confermato tra i protagonisti assoluti della prima tappa stagionale, sia in qualifica che in gara. Sul bottino finale del fine settimana pesa il ritiro nella seconda corsa del weekend di Imola a causa di un tamponamento subito da Rafael nel corso del primo giro, quando occupava la terza posizione. “Alla fine, sono emersi tanti aspetti positivi – ha commentato Camara – abbiamo confermato un buon ritmo in tutte le sessioni ma purtroppo in termini di circostanze non era il nostro weekend. Il potenziale credo che sia stato molto superiore rispetto ai punti conquistati, ma ora non resta che concentrarci sulla prossima tappa di Barcellona, dove sono certo che arriveremo ancora più forti”. Buone indicazioni sono arrivate anche da Maya Weug, all’esordio assoluto nella categoria e subito vicina alla top-10 in Gara-2.

Gara-1. Nella prima sessione di qualifica della stagione 2023 Camara è riuscito nel finale a girare in 1’39”130, tempo che gli ha garantito la prima posizione nel gruppo A e la pole position assoluta. Un’ora dopo il termine della sessione di qualifica i commissari sportivi hanno penalizzato Rafael per aver ottenuto il tempo in regime di bandiere gialle, causate da un testacoda di Lorenzo Fluxa che precedeva proprio il brasiliano. Per lui tempo di qualifica è così diventato il suo secondo giro più veloce (1’39”253) che gli ha garantito la terza posizione sulla griglia di partenza. Weug ha concluso al ventitreesimo posto. La sanzione non ha scoraggiato Camara. Al via Rafael è sfilato terzo restando nella scia di Kimi Antonelli, ma sin dalle battute iniziali la corsa è stata congelata dalla Safety Car per dieci dei trenta minuti. La vettura di servizio è poi tornata in pista una seconda volta e a quattro minuti dal termine una bandiera rossa ha concluso in anticipo una corsa molto frammentata. Per Rafael non c’è stata la possibilità di recuperare posizioni ma ha concluso comunque sul podio. Weug ha lottato a lungo a centroclassifica, chiudendo la sua prima gara stagionale in ventesima posizione.

Gara-2. Camara è stato tra i protagonisti assoluti anche nella seconda qualifica del weekend di Imola. Al termine di una sessione molto combattuta Rafael ha ottenuto il secondo tempo di gruppo, conquistando la terza posizione sulla griglia di partenza. Al via della corsa che ha concluso il weekend di Imola Rafael ha controllato la terza posizione fino alla staccata del Tamburello. All’uscita della variante Camara è stato speronato da Joshua Dufek, finendo contro le barriere poste al termine della via di fuga e terminando con molto disappunto la sua gara. La corsa è stata congelata in ben tre occasioni dalla Safety Car, e per Weug, scattata dal 25° posto, ci sono stati alcuni sorpassi e il passaggio sotto la bandiera a scavcchi in sedicesima posizione.