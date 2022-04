Il diciottenne svedese della Ferrari Driver Academy si è imposto nella gara d’apertura della Formula Regional 2022 disputata a Monza. Per Dino è il primo successo nella categoria

Nell’ultima tappa del campionato europeo di Formula Regional 2021, disputata sul circuito di Monza, Dino Beganovic aveva vissuto il weekend più deludente della stagione. L’errore di un avversario lo aveva privato della sua prima vittoria nella categoria, un successo che il pilota della Ferrari Driver Academy sentiva già in tasca e che avrebbe premiato la crescita confermata nel corso della stagione. Sei mesi dopo, sempre a Monza, Beganovic si è preso una meritata rivincita, imponendosi nella gara che ha aperto la stagione 2022. Un successo sacrosanto, costruito a partire dalla sessione di qualifica che ha visto Dino ottenere una perentoria pole position, con oltre mezzo secondo di vantaggio sul più vicino degli inseguitori. La posizione migliore da cui prendere il via nella prima gara stagionale, ovviamente, ma Monza è una pista che non mette al sicuro dagli attacchi degli avversari a causa del forte effetto scia sui lunghi rettilinei.



Sotto la pioggia. La gara è iniziata con pista bagnata, a causa di una fitta pioggia scesa sull’autodromo di Monza un’ora prima del via. Beganovic ha sfruttato al meglio la pole position sfilando al comando, ma la corsa è stata subito congelata dalla Safety Car a causa di un contatto che ha visto coinvolte diverse monoposto. Quando la vettura di servizio è tornata i box Dino ha mantenuto il comando, ma ancora una volta la direzione gara ha dovuto congelare la corsa, a causa di un incidente. Beganovic è stato molto freddo, gestendo bene la successiva ripartenza e riuscendo di respingere l’assalto finale di Michael Belov senza concedere chance all’avversario. Il weekend di Monza proseguirà domani con le qualifiche che definiranno la griglia di partenza di gara 2, corsa che concluderà la prima tappa stagionale.