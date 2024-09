FRECA: Zandvoort attende Camara e Taponen

A due settimane dalla tappa di Spa-Francorchamps, i due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy saranno impegnati sullo storico tracciato olandese. Tuukka punta al podio, Rafael a consolidare la sua leadership nella classifica generale.

Maranello, 6 giugno 2026 – Sono 290 i chilometri che separano il circuito di Spa-Francorchamps, sede dell’ultimo appuntamento del campionato europeo FIA Formula Regional (FRECA), da quello di Zandvoort, pronto ad accogliere il prossimo fine settimana la terza tappa stagionale. A dispetto della vicinanza, i due tracciati presentano caratteristiche molto differenti, sia in termini di guida che di messa a punto, con la variabile pioggia sempre pronta a stravolgere i piani. Il circuito olandese, con i suoi 4.259 metri di lunghezza, include diverse tipologie di curve, alcune delle quali molto iconiche come la famosa Hugenholtzbocht, caratterizzata da una forte pendenza.

Sulla cresta dell’onda. Rafael Camara arriva in Olanda con una solida base costruita nei due appuntamenti fin qui disputati. Le tre vittorie conquistate nelle prime quattro gare, hanno permesso al pilota brasiliano della Scuderia Ferrari Driver Academy di confermarsi saldamente al comando della classifica generale grazie a un bottino di 93 punti, 60 in più del primo degli inseguitori. Lo slancio iniziale ha consentito a Camara di portarsi in una buona posizione, ma Rafael non guarda alla classifica di campionato, consapevole di avere davanti a sé ancora un lungo percorso. “Posso contare su un ottimo gruppo di lavoro – ha commentato – insieme agli ingegneri del team Prema stiamo preparando nei dettagli ogni weekend di gara, la stagione è molto lunga e solo nella fase finale diventerà importante guardare la classifica”.

Tuukka. Con un secondo, un quinto e un nono posto, Tuukka Taponen (al primo anno nella categoria) occupa la quinta posizione nella classifica generale. Il rookie finlandese si avvia a disputare il suo primo weekend di gara sul circuito di Zandvoort, pista sulla quale non ha mai corso in precedenza. “Sono sempre curioso quando mi attende una corsa su circuito che non conosco – ha commentato Taponen –. La mia stagione è iniziata con buoni risultati, ma insieme alla squadra siamo consapevoli di avere ancora del lavoro da fare. Personalmente sono contento di quanto fatto finora, il campionato è impegnativo e ci si confronta con piloti esperti, ma non siamo ancora dove vogliamo essere, quindi ogni weekend di gara è un’opportunità per fare dei passi avanti”.

Programma. Il fine settimana di Zandvoort entrerà nel vivo sabato con la sessione di qualifica di Gara-1, in programma alle 10.25 CEST. Il turno sarà diviso in due gruppi (A e B) che determineranno la fila destra e sinistra della griglia di partenza. La pole position sarà assegnata al più veloce tra i due leader dei gruppi. A seguire è in programma la prima gara del fine settimana, alle 17.50. Il programma sarà replicato domenica, con qualifica alle 9.35 e Gara-2 alle 15.05.