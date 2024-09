FRECA: Taponen padrone all’Hungaroring

Doppio successo per il diciassettenne della Scuderia Ferrari Driver Academy sul circuito ungherese. Tuukka ha rafforzato la seconda posizione in una classifica generale che vede saldamente al comando Rafael Camara.

Tuukka Taponen ci ha preso gusto: dopo il primo successo nel campionato europeo di Formula Regional, conquistato due settimane fa a Zandvoort, il 17enne finlandese ha dominato il weekend all’Hungaroring, sede della quarta tappa in calendario. Taponen ha chiuso il fine settimana vincendo entrambe le gare in programma scattando per due volte dalla pole position. “È stato un gran weekend – ha commentato Tuukka – la squadra ha svolto un ottimo lavoro, e il feeling con la monoposto è stato molto buono in tutte le condizioni. Sono felice: dobbiamo proseguire così”.

Rimonta. Taponen ha raggiunto quota 113 punti nella classifica generale, a 46 lunghezze dal leader Rafael Camara. Il brasiliano è stato tra i protagonisti del fine settimana, rimontando in Gara-1 dall’ottava alla terza posizione, mentre in Gara-2 la piazza d’onore conquistata sotto la bandiera a scacchi si è tramutata in un sesto posto in seguito a cinque secondi di penalità che gli sono stati inflitti. “Abbiamo aumentato il nostro bottino di punti nella classifica generale – ha commentato Camara –. In Gara-1 abbiamo recuperato dopo qualche problema avuto in qualifica, mentre la seconda corsa si è rivelata più difficile del previsto. Alla fine, è stato un comunque un weekend che ci ha visti lottare per non lasciare per strada nessun punto. Sono contento per il lavoro di squadra che abbiamo fatto e ci prepareremo al meglio per la prossima tappa sul circuito del Mugello”.

Gara 1. Al via Taponen ha sfruttato bene la pole position rimanendo al comando. Anche Camara, scattato dall’ottavo posto, ha iniziato a rimontare già dalla tornata successiva, passando Enzo Peugeot. Al decimo passaggio Camara ha superato Evan Giltaire, poi a due giri dal termine ha sfilato Alessandro Giusti ed Enzo Deligny, salendo poi al terzo posto per una penalità inflitta a Zachary David. Taponen, che ha condotto tutti i giri al comando, ha chiuso da vincitore una gara gestita sempre con un margine di sicurezza su Brando Badoer, secondo sotto la bandiera a scacchi.

Gara 2. La seconda gara del weekend ha visto Taponen schierarsi nuovamente in pole con Camara al suo fianco. Allo spegnersi del semaforo Tuukka ha mantenuto la leadership, mentre Rafael ha perso una posizione in uscita di curva 2. Al nono giro è entrata in pista la Safety Car a causa di un’uscita di pista a centro gruppo che ha richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso. La bandiera verde è arrivata a tre giri dal termine: Taponen ha gestito perfettamente la ripartenza mantenendo la prima posizione, mentre Camara ha attaccato e passato Ugo Ugochukwu in curva 1. La direzione gara ha ritenuto troppo aggressiva la condotta di Rafael nel sorpasso, ed è così scattata la penalità di cinque secondi che lo ha retrocesso alla sesta posizione finale.