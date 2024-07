Si è concluso sul circuito di Dubai il campionato Formula Regional Middle-East. Tuukka si è laureato campione confermandosi protagonista assoluto, Rafael Camara ha centrato l’obiettivo del terzo posto in classifica.

Tuukka Taponen è campione 2024 della serie Formula Regional Middle East. La certezza aritmetica del titolo è arrivata al termine della prima delle tre gare disputate al Dubai Autodrome, sede dell’ultima tappa in calendario. Una corsa che ha visto Taponen scattare dalla pole position con una partenza perfetta, mantenendo poi la leadership fino alla bandiera a scacchi. Un copione che Tuukka ha riproposto in Gara-3, corsa che ha concluso weekend e campionato, nella quale si è confermato leader dalla partenza al traguardo. Insieme al titolo assoluto, Taponen ha conquistato anche il titolo di ‘rookie’ riservato agli esordienti nella categoria. “È stato un altro incredibile fine settimana – ha commentato Tuukka – con due vittorie, due pole position e un quinto posto in rimonta. Questo bottino conferma l’ottimo lavoro che abbiamo svolto in questo campionato. Il salto di qualità è arrivato nel terzo appuntamento sul circuito di Yas Marina, dove siamo riusciti a migliorare molto il setup della macchina, direi che da quel momento la pista ci ha dato ragione. Devo ovviamente ringraziare il team R-Ace GP per il grande lavoro fatto, la Scuderia Ferrari Driver Academy per tutto il programma di preparazione che abbiamo fatto in vista di questo campionato e tutti coloro che mi supportano, dagli sponsor alla mia famiglia. Ora si tornerà a Maranello ma non ci sarà molto tempo per festeggiare, l’obiettivo è proseguire su questa spinta positiva e preparare al meglio il campionato Europeo”.



Solido anche Rafael. Taponen ha chiuso il campionato F.Regional Middle East con cinque vittore e quattro secondi posti, confermandosi in zona punti in tutte le 18 gare disputate. Un bottino che gli ha consentito di salire a 255 punti nella classifica generale, graduatoria nella quale il primo degli inseguitori, l’inglese Taylor Barnard, ha concluso a 79 lunghezze di distacco. Il terzo posto assoluto è andato a Rafael Camara, grazie a una quarta e a un’ottava posizione nell'ultimo fine settimana di Dubai che sono state sufficienti a garantire al diciottenne brasiliano un posto sul podio finale con 128 punti. Dopo un avvio di campionato non immune da problemi, Camara ha capitalizzato di più nella seconda metà del calendario, riuscendo a rimontare fino alla top-3. Sia Taponen che Camara saranno al via della serie Europea che scatterà sul circuito di Hockenheim il 10 maggio prossimo. Il debutto stagionale sarà preceduto da tre sessioni di test collettivi che inizieranno il 2 aprile sul circuito di Barcellona.