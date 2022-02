Formula Regional Asia: Leclerc pronto ad agguantare il titolo

Nel weekend si disputa la quinta e ultima tappa della serie asiatica sul circuito di Yas Marina. Leclerc, leader della classifica generale, giocherà le sue carte per il titolo.

Le dodici gare disputare nell’arco di quattro settimane hanno detto molto, ma i verdetti finali arriveranno solo al termine del quinto e ultimo appuntamento in calendario, in programma nel fine settimana sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi. La Formula Regional Asia si è dimostrata una serie molto competitiva, con un parco partenti numeroso e di alto livello: un contesto perfetto per la preparazione alla lunga stagione 2022 che attende i piloti della Ferrari Driver Academy.



Leader. Arthur Leclerc arriva all’ultima tappa in calendario nella veste di leader della classifica generale, un ruolo conquistato sul campo grazie a tre vittorie, un secondo e tre terzi posti, cui si aggiungono piazzamenti in zona punti in tutte le gare disputate. Il bottino di 178 lunghezze complessivi, 40 in più del più vicino degli inseguitori (lo spagnolo Pepe Marti), non permette però al pilota monegasco di abbassare la guardia, e sarà chiamato a un altro weekend da protagonista.



Dino e Ollie. A Yas Marina cercherà di chiudere nel migliore dei modi il campionato asiatico anche Dino Beganovic, reduce da un fine settimana poco fortunato sul circuito di Dubai. Per il diciottenne svedese sarà un’occasione di riscatto, e il potenziale mostrato anche lo scorso weekend non preclude alcun risultato. A Yas Marina sarà osservato speciale anche Oliver Bearman, fresco d’esordio nella categoria e subito in grado di lottare per il podio. Nel suo primo fine settimana in Formula Regional il sedicenne britannico ha ottenuto una brillante terza posizione, figlia di un’ottima capacità di adattamento ad un contesto per lui del tutto nuovo.



Note positive. “Leclerc è reduce da un weekend nel quale ha confermato un altro passo in avanti – ha spiegato il responsabile FDA, Marco Matassa – l’obiettivo era migliorare il rendimento in qualifica e i progressi attesi sono arrivati. Arthur ha colto una bella vittoria in Gara-3, correndo sempre con l’obiettivo di ottimizzare al massimo le opportunità a disposizione. Arriva ad Abu Dhabi con buone aspettative, ma sarà un weekend intenso. Per Beganovic il fine settimana di Yas Marina sarà un’occasione per riscattare la sfortunata tappa di Dubai da cui è reduce, e credo che abbia tutto per farlo, visto che anche nel suo caso ci sono stati importanti progressi in qualifica. Sarà interessante seguire anche la crescita di Bearman, che nel suo weekend d’esordio ha mostrato molti spunti positivi, Dopo pochi chilometri ha raggiunto un buon affiatamento con la monoposto, confermando le sue doti naturali ma anche i risultati del lavoro di preparazione”.



Programma. L’ultimo appuntamento del calendario Formula Regional Asia scatterà venerdì con la disputa delle due sessioni di qualifica (13.40 e 14.05 locali, 10.40 e 11.05 CET). Sabato si preannuncia una giornata molto intensa: la prima corsa del weekend scatterà alle 13.15 (10.15 CET), seguita da Gara 2 che prenderà il via alle 20 (17 CET). Domenica è in programma Gara-3, corsa che concluderà sia il fine settimana di Yas Maria che il campionato. La partenza è in programma alle 14.25 (11.25 CET).