Il sedicenne pilota australiano sarà in pista questo fine settimana sul tracciato tedesco, sede della quarta tappa della serie ADAC.

Inizia questo fine settimana, sul circuito del Nürburgring, il girone di ritorno del campionato Formula 4 ADAC. La serie tedesca ha terminato la pausa iniziata a fine giugno ed è pronta a tornare in pista sulla configurazione “sprint” del celebre circuito tedesco per poi passare sul tracciato del Lausitzring dal 19 al 21 agosto. La Ferrari Driver Academy sarà presente a ranghi ridotti, rappresentata dal solo James Wharton, mentre saranno assenti Maya Weug, che non aveva questa gara nel suo programma, e Rafael Camara, costretto a casa dal Covid-19.

Sempre presente. Wharton ha disputato finora tutte le gare del campionato ADAC, salendo sul podio nel weekend inaugurale a Spa-Francorchamps e confermandosi in zona punti in altre cinque occasioni. Al momento è settimo nella classifica generale, con un bottino di 56 punti, e si conferma terzo nella graduatoria riservata agli esordienti. Nei quattro appuntamenti disputati finora dal campionato Italiano Formula 4, Wharton è riuscito a salire sul podio in almeno una delle tre gare del weekend, non vedendo la bandiera a scacchi in una sola occasione. Una buona consistenza, che sta permettendo a James di sfruttare tutte le opportunità che gli vengono offerte da una stagione lunga ed impegnativa.

Programma. Il fine settimana del Nurburgring scatterà venerdì, con due sessioni di prove libere e a seguire il turno di qualifica, in programma alle 17.25. Sabato vedrà team a piloti scendere in pista nella prima gara del weekend (partenza 11.35), mentre domenica l’attività inizierà con Gara-2 alle 9.55 per poi concludersi con la terza e ultima gara del fine settimana che scatterà alle 17.05.