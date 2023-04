Il terzo round è stato molto positivo per i due piloti della Ferrari Driver Academy. Sull’inedito circuito Kuwait Motor Town, James è stato grande protagonista con la vittoria in Gara-3. Primo successo in monoposto per Tuukka.

Al termine del tour de force completato al Kuwait Motor Town, dove si sono disputate sei gare nell’arco di cinque giorni, la classifica generale premia il lavoro che stanno portando avanti James Wharton e Tuukka Taponen. Il sedicenne australiano, alla sua seconda esperienza nella categoria, è stato il pilota che ha conquistato più punti nella terza tappa stagionale, dove si è confermato grande protagonista. Il bottino finale (una vittoria e due secondi posti) ha consentito a Wharton di guadagnare terreno nella classifica generale, che lo vede secondo a undici punti dalla vetta.



Vittoria chiave. “La vittoria in Gara-3 è stata molto importante – ha commentato James – sia per concretizzare il potenziale espresso nell’arco dei due giorni che per i preziosi punti conquistati nella classifica generale. Sono contento anche per aver vinto l’unica gara disputata, per ora, senza l’ingresso in pista della Safety Car, e questo ha richiesto di essere molto più attenti alla gestione delle gomme. Ora l’obiettivo è chiaro, confermarci a Dubai e dare la caccia al titolo nella tappa finale di Abu Dhabi”.

Momento indimenticabile. L’appuntamento del KMT resterà impresso per sempre nella memoria di Taponen. Il sedicenne finlandese ha conquistato la sua prima vittoria in monoposto imponendosi in Gara-2, successo arrivato dopo il terzo posto conquistato nella prima corsa del weekend. “È una bella sensazione – ha commentato Tuukka – è stato cruciale avere le gomme pronte on maniera perfetta a ripartire dopo i due ingressi in pista della Safety Car. James ha lasciato un po' di spazio e io ho frenato nell’ultimo metro possibile, riuscendo a passare al comando. In Gara-3 purtroppo non è andata come speravo, ma c’è tempo per rifarsi, l’aspetto più positivo è vedere che sto migliorando giorno dopo giorno”. Nella corsa che ha chiuso la tappa sul Kuwait Motor Town, Taponen era infatti in lotta per la vittoria ma è stato speronato da Ugo Ugochukwu, terminando in anticipo la sua gara. Grazie al terzo posto in Gara-1 (piazzamento conquistato dopo aver preso il via dalla nona posizione) e alla vittoria in Gara-2, Tuukka è ora quarto nella classifica generale e leader in quella riservata agli esordienti.

Prossimo appuntamento. I trentotto piloti in pista hanno confermato l’alto livello della serie. L’11 e 12 febbraio è in programma il quarto dei cinque appuntamenti in calendario sul circuito di Dubai, poi sarà la volta della tappa conclusiva sul tracciato di Yas Marina ad Abu Dhabi.