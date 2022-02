Formula 4 UAE: Camara vola a Dubai

Nel terzo weekend disputato dalla Formula 4 UAE al Dubai Autodrome, il sedicenne brasiliano ha confermato il suo stato di forma conquistando tre vittorie. Punti per Wharton.

Rafael Camara ha concluso il quarto appuntamento della serie Formula 4 UAE con un bottino eccezionale. Il pilota brasiliano della Ferrari Driver Academy ha ottenuto tre vittorie e una pole position, confermandosi nelle vesti di mattatore del fine settimana. Un exploit che ha permesso al brasiliano di salire al terzo posto nella classifica generale nonostante abbia disertato il primo appuntamento in calendario, con il punteggio di 165 punti.



Oltre le attese. “È stato un weekend eccezionale – ha commentato Camara – sono contento della performance complessiva di questo fine settimana, sia in qualifica, dove ho conquistato una pole position, che in gara. Non pensavo che avrei potuto concludere il weekend con tre vittorie, ma il ritmo è stato davvero molto buono, e inizio ad avere sempre più familiarità con la monoposto. Il lavoro che sto portando avanti con FDA ed il team Prema sta dando i suoi frutti, e adesso non vedo l’ora di tornare in pista il prossimo fine settimana ad Abu Dhabi”. Rafael è stato mattatore indiscusso delle tre gare in cui ha conquistato la vittoria. Nella prima corsa del weekend è scattato dalla pole, conducendo fino alla bandiera a scacchi, mentre in Gara-2 e Gara-4 ha recuperato posizioni fino a portarsi in testa alla corsa. Solo nella terza gara Rafael è rimasto bloccato nel traffico, ma è comunque riuscito a concludere in zona punti chiudendo in nona posizione.



Il ritorno di James. Nel fine settimana di Dubai è tornato in pista anche James Wharton, assente nell’appuntamento precedente. Il quindicenne australiano ha chiuso al quarto posto l’ultima gara del weekend, per un bottino complessivo di punti a cui ha contribuito anche l’ottavo posto di Gara-1 e il decimo di Gara-3. Wharton occupa la sesta posizione nella classifica generale, con 131 punti.