Formula 4 UAE: Camara affianca Wharton a Dubai

Il pilota brasiliano debutterà in monoposto questo weekend al Dubai Autodrome nella seconda tappa della serie. Wharton osservato speciale dopo il brillante fine settimana di Yas Marina.

Dopo una settimana trascorsa nelle vesti di spettatore forzato causa malattia, Rafael Camara è tornato arruolabile ed è pronto ad esordire in monoposto il prossimo weekend sul Dubai Autodrome, sede della seconda tappa in calendario del campionato di Formula 4 UAE. Per il sedicenne brasiliano sarà un fine settimana molto speciale, che lo vedrà per la prima volta al via di una gara Formula 4 e al debutto con i colori della Ferrari Driver Academy. Camara affiancherà James Wharton, reduce da un ottimo weekend disputato a Yas Marina nel quale ha ottenuto una terza, una quinta ed una nona posizione, più un ritiro nel corso dell’ultimo giro di Gara-3 mentre era saldamente in seconda posizione. Wharton è risultato il miglio ‘rookie’ del weekend, e già nel prossimo fine settimana sarà un osservato speciale anche da parte degli avversari più esperti.



Aspettative. “L’esordio in monoposto di Wharton ha alzato anche le nostre stesse aspettative – ha commentato il responsabile della Ferrari Driver Academy, Marco Matassa – l’approccio ad un contesto per lui del tutto nuovo è stato rapido e performante. In questi casi l’appetito cresce sempre un po', ma è corretto non dimenticare che James è di fatto alla vigilia del suo secondo weekend in monoposto. Siamo contenti di avere in pista anche Camara, e nel suo caso sarà un esordio assoluto. Rafael ha avuto la possibilità di disputare qualche test, ma il weekend di gara è indubbiamente un’altra cosa. Ci aspetta un fine settimana interessante e con buone ambizioni”.



Programma. La scaletta del weekend di Dubai prevede sabato la doppia sessione di qualifica alle 11.10 locali (8.10 CET). A seguire Gara-1 scatterà alle 14.50 (11.50 CET), mentre la seconda corsa che concluderà un’intesa giornata prenderà il via alle 16.50 (13.50 CET). Squadre e piloti torneranno in pista domenica alle 11 (8 CET) per Gara-3, mentre l’ultima corsa che concluderà il weekend è in programma domenica alle 15.15 (12.15 CET).