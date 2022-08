Nel weekend sul circuito Hungaroring Arthur punta alla leadership nella classifica generale. Nel fine settimana ungherese Oliver va a caccia della prima vittoria.

Il campionato di Formula 3 2022 prosegue il suo cammino all’insegna dell’equilibrio dei valori in campo e in classifica. Dopo la vittoria conquistata nella Feature Race di Silverstone, e il doppio quarto posto di Spielberg, Arthur Leclerc si è portato a soli 7 punti dalla vetta, un obiettivo che il pilota monegasco proverà a centrare nel weekend dell’Hungaroring, sede della sesta tappa stagionale. Proprio sul tracciato alle porte di Budapest, Leclerc lo scorso anno ottenne la pole position e il secondo posto nella Feature Race.

Al debutto. Per Oliver Bearman questo fine settimana sarà il primo weekend di gara all’Hungaroring, ma il 17enne britannico arriva in Ungheria sull’onda positiva di due terzi posti ottenuti nelle Feature Race di Silverstone e Spielberg, a conferma di un positivo trend di crescita che sta confermando sia in qualifica che nel ritmo di gara. “Per Oliver la sfida sarà trovare continuità – ha dichiarato il direttore della Ferrari Driver Academy, Marco Matassa – è cresciuto molto nelle ultime gare, sia in qualifica che in gara, comportandosi bene anche a Spielberg in quella che è stata la sua prima corsa sul bagnato disputata al volante di questa monoposto. Arthur ha tutto per far bene, ha già dimostrato di avere un buon feeling con questa pista e sarà importante riuscire a qualificarsi nelle primissime posizioni per poter partire puntando con decisione al podio”.

Programma. Il fine settimana di Budapest scatterà venerdì con le prove libere alle 9.30, seguite dal turno di qualifica che prenderà il via alle 15.30. La Sprint-race è in programma sabato alle 11, mentre la Feature Race, gara clou del weekend, scatterà domenica alle 10.05.