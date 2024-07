Formula 3: Beganovic svetta a Jerez

I due giorni di test post-campionato, svoltisi sul tracciato di Jerez de la Frontera, si sono conclusi con il pilota svedese al vertice della classifica. Buoni riscontri sono arrivati anche dalle simulazioni di gara.

È scattato sul circuito di Jerez il programma di test di Formula 3 in vista della stagione 2024. Il tracciato spagnolo ha visto in pista trenta piloti che hanno animato due giornate di prove molto intense, al termine delle quali Dino Beganovic ha ottenuto il miglior tempo assoluto. Il pilota svedese della Ferrari Driver Academy nel primo giorno di test ha completato 44 giri, ottenendo il quinto tempo (1’31”218). Nella seconda giornata Beganovic è salito in vetta alla classifica nel turno del mattino, con il crono (1’29”900) poi risultato il più veloce del test in terra andalusa. Dino nel secondo giorno di prove ha percorso 58 giri, completando con successo anche la simulazione di gara programmata nel turno pomeridiano.

Soddisfatto. “È stato un buon test nel suo complesso – ha commentato Beganovic –. Il risultato più importante è aver completato tutte le prove che avevamo pianificato, ma indubbiamente fa anche piacere aver concluso i due giorni con il miglior tempo. Nella terza sessione siamo tutti scesi in pista nello stesso momento per la simulazione di qualifica, quindi il crono che ho ottenuto è arrivato a parità di condizioni con il resto del gruppo. Sono contento del lavoro che siamo riusciti a completare, il feeling con la squadra è stato molto buono, ed ora procederemo in questa direzione”.

Prossima tappa Barcellona. Il programma di test proseguirà la prossima settimana al Circuit de Barcelona-Catalunya (martedì e mercoledì) per concludersi sul circuito di Imola il 23 e 24 ottobre. Terminate le prove, team e piloti si prepareranno per l’ultimo appuntamento del 2023, il prestigioso Gran Premio di Macao.