Formula 3: Beganovic sul podio al debutto

Il pilota svedese ha conquistato la terza posizione nella Feature Race disputata oggi in Bahrain, concludendo in crescendo il fine settimana che lo ha visto esordire in Formula 3. È terzo in campionato.

Terzo nella Feature Race, quarto nella gara Sprint e terzo nella classifica generale. Per Dino Beganovic l’esordio nel campionato di Formula 3 è stato ricco di indicazioni positive che hanno confermato i buoni riscontri emersi nei test di preparazione alla stagione. Il diciannovenne svedese ha confermato giro dopo giro un feeling sempre migliore con la monoposto, e i riscontri della prima tappa stagionale sono una base importante su cui proseguire il lavoro con la Ferrari Driver Academy. “Sono davvero contento del risultato complessivo del weekend – ha commentato Beganovic –, è stato fantastico ottenere il mio primo podio in Formula 3 partendo dall'ottava posizione nel mio weekend d’esordio. Voglio ringraziare la squadra per il supporto che mi ha garantito nell’arco di tutto il fine settimana, è un ottimo inizio di stagione ed è un ottimo punto di partenza. È stato un weekend intenso, nel quale ho imparato molte cose che mi serviranno nelle prossime tappe, mi aspetta un campionato impegnativo ma abbiamo tutto per ben figurare”.

Qualifiche e Sprint Race. Come da spesso accade, il turno di qualifica che ha determinato la griglia di partenza della feature race è stato poco lineare e condizionato dal traffico in pista. Dino nei minuti finali è riuscito ad ottenere l’ottavo tempo. Al via della Sprint Race, Beganovic ha mantenuto la quinta posizione occupata, e dopo due periodi di Safety Car, ha attaccato e superato il compagno di squadra Paul Aron, chiudendo in quarta posizione, risultando il miglior esordiente. “È un risultato positivo – ha confermato Beganovic – a metà gara sono scivolato al sesto posto, riuscendo poi a risalire fino al quarto. È stata una corsa molto combattuta e mi è rimasto solo il rammarico di non aver potuto avere più giri lanciati, perché il mio ritmo era buono e avrei potuto dire la mia per il podio”.

Feature Race. La corsa principale del weekend ha visto Beganovic scattare dalla quarta fila. Al via Dino è sfilato settimo, posizione che ha mantenuto fino al nono giro. Quando la gara è ripresa dopo un periodo di Safety Car, Beganovic ha impostato un buon ritmo, sfilando sesto e iniziando un forcing che lo ha avvicinato al gruppo di testa. Negli ultimi giri Dino ha sfruttato una buona gestione degli pneumatici riuscendo a mettere a segno due sorpassi che gli hanno consentito di conquistare la terza posizione finale. “Abbiamo confermato un’ottima velocità – ha commentato Beganovic – e sono riuscito a mettere a segno dei bei sorpassi che mi hanno consentito di recuperare posizioni. Bene così, ora guardiamo con ottimismo alle prossime gare”.