Formula 2: Leclerc chiude a punti a Yas Marina

Abu Dhabi 27 novembre 2023

Arthur ha concluso in sesta posizione grazie a una bella rimonta nella Feature Race. Per Bearman un weekend avaro di soddisfazioni e terminato con un ritiro per problemi tecnici.



È calato il sipario sulla stagione 2023 del campionato di Formula 2. Per i due piloti della Ferrari Driver Academy l’ultimo appuntamento stagionale, disputato sul circuito di Yas Marina, non è stato esente da recriminazioni. Arthur Leclerc ha concluso il fine settimana con una bella prestazione nella Feature Race, corsa nella quale il pilota monegasco è stato autore di una rimonta che gli ha permesso di risalire dalla tredicesima posizione occupata sulla griglia fino al sesto posto finale. Sulla gara di Leclerc hanno pesato comunque cinque secondi di penalità (scontati al pit-stop) senza i quali avrebbe potuto puntare al podio. “Nella Feature Race siamo stati molto veloci – ha commentato Leclerc – mi sono trovato a mio agio con la monoposto e questo mi ha consentito di recuperare diverse posizioni. Sono soddisfatto delle prestazioni espresse in entrambe le gare: è stato bello chiudere la stagione in un modo così positivo”.



Ollie. Oliver Bearman ha compromesso il fine settimana con il 17° posto in qualifica. Nella gara sprint è riuscito a risalire in top-10, mentre nella Feature Race è stato costretto al ritiro da un problema tecnico. “Speravo di riuscire a entrare in zona punti – ha commentato Oliver - sono riuscito a guadagnare molte posizioni nel primo giro e lo stint con le gomme morbide è andato davvero bene. Sfortunatamente è sopraggiunto un problema con la macchina, ed è stato triste terminare la stagione così”. Bearman ha concluso il suo primo campionato in Formula 2 conquistando la sesta posizione nella classifica generale con un bottino di 130 punti, garantendosi anche la piazza d’onore nella speciale graduatoria riservata agli esordienti. Leclerc ha confermato il 15° posto, chiudendo il suo 2023 con 49 punti all’attivo.