Formula 2: Shwartzman vicecampione 2021

Il pilota russo della Ferrari Driver Academy ha concluso in seconda posizione la sua stagione nel campionato di Formula 2. A Yas Marina Robert ha conquistato l’ottavo podio stagionale, sfortunato Armstrong, bloccato in Gara-2 da un problema tecnico mentre era al comando.

Si è conclusa oggi a Yas Marina la stagione 2021 del campionato di Formula 2. Grazie a una seconda posizione e a due piazzamenti nella top-10 che gli hanno consentito di concludere il weekend con 30 punti, Robert Shwartzman si è confermato vicecampione 2021, precedendo in classifica Guanyu Zhou di nove lunghezze. Sfortunato il fine settimana di Marcus Armstrong, bloccato da un problema tecnico in Gara-2 mentre era leader solitario. Il pilota neozelandese si è consolato con un doppio piazzamento in zona punti che gli ha consentito di chiudere la stagione 2021 al tredicesimo posto.

Sprint Race 1. In virtù dei risultati delle qualifiche, Shwartzman (autore del quarto tempo) si è schierato al via della prima gara del weekend in settima posizione, mentre Armstrong ha preso il via undicesimo. Allo spegnersi del semaforo Robert è subito sfilato quinto, mentre Marcus è salito decimo emergendo senza problemi dal concitato passaggio alla prima curva. Nel corso del quarto giro Shwartzman ha superato Dan Ticktum, proseguendo la rimonta superando anche Liam Lawson alla decima tornata. Una volta in terza posizione, Robert si è concentrato sulla gestione degli pneumatici, ma a tre giri dal termine è stato passato alla curva 6 dal compagno di squadra Oscar Piastri. La volata finale ha visto Shwartzman quarto, a un soffio dal podio ma comunque in grado di aggiungere punti importanti alla sua classifica generale. “Siamo partiti bene – ha commentato Robert – e nelle fasi iniziali la macchina è stata molto competitiva. La mia strategia era mirata a non stressare troppo le gomme, ma a cinque giri dalla fine ho commesso un piccolo ma cruciale errore in frenata che ha consentito ad Oscar di passarmi. Nel finale le gomme sono tornate ad avere un buon grip, ma ormai la gara era conclusa”. Corsa lineare invece per Armstrong, che ha mantenuto la decima posizione dal via alla bandiera a scacchi. Un piazzamento che ha consentito a Marcus di incamerare punti e di conquistare la pole position nella seconda corsa del weekend.

Sprint Race 2. Al via Armstrong ha mantenuto la leadership della corsa, mentre Shwartzman (scattato settimo) è transitato quinto al termine della prima tornata. La corsa è stata subito congelata in regime di Safety Car, una pausa cui ha fatto seguito un altro intervento in pista della vettura di sicurezza. All’undicesimo giro la gara è ripresa, ma per Armstrong dopo la curva 1 è arrivata un’amara sorpresa: a causa di un problema al motore Marcus ha dovuto accostare a bordo pista e abbandonare una corsa che lo vedeva leader. Shwartzman ha proseguito la sua rimonta arrivando a occupare la seconda posizione al 12° passaggio, piazzamento mantenuto fino alla bandiera a scacchi.

Feature Race. Le posizioni di partenza della gara che ha concluso il weekend di Abu Dhabi e la stagione 2021 hanno rispettato l’esito delle qualifiche, con Shwartzman in quarta posizione ed Armstrong in undicesima. Dopo la Safety Car entrata in pista a causa di una vettura finita contro le barriere, Robert è sfilato terzo, mentre Marcus ha guadagnato due posizioni salendo nono. Shwartzman, scattato con gomme soft, ha effettuato il suo pit-stop all’ottavo giro, confermandosi alle spalle di Piastri e Zhou. Armstrong, partito con pneumatici più duri, ha proseguito la sua corsa portandosi in terza posizione prima della sosta, avvenuta al giro 24. Tornato in pista Marcus ha passato Ralph Boschung e Liam Lawson, sfilando in settima posizione, mentre Shwartzman negli ultimi due giri ha pagato la scelta strategica dovendo dare strada a Felipe Drugovic e Theo Pourchaire, arrivati nelle fasi finali con pneumatici più freschi. Per Robert la quinta posizione finale è stata comunque molto preziosa, poiché i dieci punti conquistati gli hanno consentito di far sua la seconda posizione finale nella classifica 2021.