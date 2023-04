Al termine di un fine settimana in crescendo, Arthur ha conquistato la terza posizione sul circuito di Albert Park, ottenendo il suo primo podio in Formula 2. Weekend sfortunato per Oliver Bearman.

È arrivato ‘down under’ il primo podio di Arthur Leclerc in Formula 2. La terza posizione conquistata dal pilota monegasco nella Feature Race disputata sul circuito di Albert Park è stato il giusto premio arrivato al termine di una corsa intensa e impegnativa. Leclerc, quarto nella Sprint Race, ha conquistato un bottino di punti che gli ha permesso di salire al quinto posto nella classifica generale, confermandosi anche primo tra gli esordienti della stagione 2023. “La Feature Race è stata molto complicata – ha commentato Leclerc – ma il passo è stato buono fin dai primi giri. Questo mi ha consentito di guadagnare posizioni, ma le fasi finali sono state davvero tese, perché alle mie spalle c’era Frederik Vesti che aveva gomme più fresche delle mie. È stato cruciale essere veloce nel secondo settore per mettermi al riparo da attacchi nelle zone DRS, e ci sono riuscito. In generale è stato un buon fine settimana, al di là della soddisfazione per il mio primo podio c’è quella di aver verificato che il lavoro portato avanti da inizio stagione va nella giusta direzione, e questo mi fa ben sperare in vista del proseguimento del campionato”. Il weekend di Melbourne si è confermato più in salita del previsto per Oliver Bearman. Dopo la settima posizione conquistata nella Sprint Race, il britannico non ha raccolto quanto sperato nella feature race, corsa condizionata da più episodi che hanno pesato sull’esito finale.

Sprint Race. La corsa ha preso il via con Leclerc e Bearman scattati rispettivamente in quarta e quinta posizione. Nel corso del primo giro Oliver è stato forzato ad uscire di pista da Victor Martens, sfilando settimo, mentre Arthur ha mantenuto la quarta piazza. La corsa è proseguita in modo lineare fino al 14° giro, quando la Safety Car è entrata in pista compattando il gruppo. Nelle sei tornate percorse dietro la vettura di servizio è caduta sul circuito una leggera pioggia che ha reso gli ultimi due passaggi dopo la ripartenza molto insidiosi. Leclerc ha avuto messo pressione a Maini per provare un ultimo assalto al podio, ma le condizioni scivolose dell’asfalto hanno reso rischiosa ogni mossa così Arthur ha chiuso la corsa in una buona quarta piazza. Bearman è stato molto aggressivo nel giro finale, riuscendo a passare in extremis il compagno di squadra Vesti salendo al settimo posto.

Feature Race. In virtù dei risultati delle qualifiche Bearman e Leclerc hanno preso il via rispettivamente dalla sesta e settima casella sulla griglia di partenza. Al termine del primo giro entrambi hanno guadagnato una posizione, ma Oliver è stato informato di dover scontare una penalità sul tempo finale di gara a causa di una condotta aggressiva nei confronti di Zane Maloney. La corsa è proseguita senza cambiamenti di posizioni fino all’ottava tornata, quando è entrata in pista la Safety Car. Entrambi sono rientrati ai box per il pit-stop, e dopo essersi portato nella fast-lane Bearman è stato speronato da Isaack Hadjar, rimediando una foratura che lo ha costretto a una sosta supplementare che lo ha retrocesso in ultima posizione. Al termine dei pit-stop Leclerc è sfilato quinto, ma ancora una volta la gara è stata congelata per un incidente che ha coinvolto due monoposto. Il gruppo, ricompattato, ha avuto bandiera verde a tre giri dal termine, e per Leclerc è iniziato un forcing che lo ha premiato con il terzo posto sotto la bandiera a scacchi. Bearman ha concluso la sua corsa 15°.