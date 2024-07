Formula 2 e Formula 3: ultima fatica prima della pausa estiva

L’ultimo appuntamento prima della tradizionale sosta del mese di agosto è uno dei più attesi della stagione. Ad attendere i tre piloti FDA, impegnati nei campionati F.2 e F.3, è l’iconico circuito di Spa.

Per molti piloti, così come per tantissimi appassionati di motorsport, il circuito di Spa-Francorchamps è il più tecnico ed affascinante tra quelli inseriti nei vari campionati internazionali. Sette chilometri che si sviluppano tra nomi che trasudano storia, Eau Rouge, Radillon, Pouhon, Stavelot, Blanchimont, curve tutte differenti ma famose in egual misura. I campionati Formula 2 e Formula 3 il prossimo fine settimana faranno tappa in Belgio per l’ultimo appuntamento prima della sosta estiva, e per Oliver Bearman, Arthur Leclerc e Dino Beganovic sarà un’opportunità per concedersi una pausa sull’onda di un risultato positivo.

Dolci ricordi. Lo scorso weekend, sul circuito dell’Hungaroring, Bearman ha ritrovato il podio dopo due tappe di digiuno, grazie alla terza piazza conquistata nella Sprint Race. Sul bilancio complessivo del weekend ha pesato la dodicesima posizione ottenuta nella Feature Race, corsa condizionata da una difficile gestione degli pneumatici. Il fine settimana di Leclerc è stato invece influenzato da un problema al telaio, emerso dopo un’analisi effettuata dalla squadra al termine di una difficile sessione di qualifica. Il ritmo che Arthur ha confermato nelle due gare è stato buono, ma ha pagato la posizione di partenza su un tracciato molto ostico per chi deve rimontare posizioni. La tappa di Spa rappresenta sia per Bearman che per Leclerc un’importante opportunità per concretizzare un risultato all’altezza del potenziale emerso nei primi due terzi di campionato, e a differenza dell’Hungaroring il ritmo gara sarà più importante della posizione di partenza. Per Oliver il ritorno sul circuito di Spa-Francorchamps rievocherà ricordi importanti, poiché proprio sul tracciato belga lo scorso anno ottenne la sua prima vittoria in Formula 3, un successo che lo lanciò verso un finale di stagione in crescendo.

Dino. Anche per Beganovic, in pista nel campionato di Formula 3, la trasferta belga può rappresentare un passaggio importante nella sua stagione. Dopo la sfortunata tappa di Silverstone, che ha condizionato molto la sua classifica generale, Dino ha ritrovato il podio domenica scorsa all’Hungaroring, grazie a una preziosa seconda posizione ottenuta nella Feature Race. Il weekend di Spa-Francorchamps, penultimo appuntamento in calendario, sarà importante per agganciare la top-3 nella classifica generale prima della tappa conclusiva programmata a Monza.

Programma.

Venerdì

Formula 3: 9.55 prove libere

Formula 2: 11.05 prove libere

Formula 3: 15 qualifiche

Formula 2: 15.55 qualifiche

Sabato

Formula 3: 10.00 Sprint Race

Formula 2: 13.45 Sprint Race

Domenica

Formula 3: 8.30 Feature Race

Formula 2: 10.00 Feature Race