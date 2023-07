Formula 2 e Formula 3 in uno dei templi del motorsport: Silverstone

I due campionati saranno in pista questo weekend sul leggendario circuito inglese. Per Bearman e Leclerc l’obiettivo è il riscatto dopo Spielberg. Dino Beganovic punta al primo successo stagionale.

Terminato il fine settimana di Spielberg, squadre e piloti dei campionati Formula 2 e Formula 3 hanno fatto rotta su Silverstone. Lo tappa sullo storico tracciato britannico è una delle più attese dell’anno, sia per l’atmosfera carica di passione che per la sfida su un layout molto impegnativo, con curve veloci che mettono alla prova i piloti, il bilanciamento delle monoposto e la cruciale gestione degli pneumatici.

Oliver. Per Bearman quello di Silverstone sarà l’appuntamento di casa. Uno scenario speciale, soprattutto per questo giovane pilota che avrà la possibilità di scendere in pista davanti ad un pubblico che, come da prassi, giunge numeroso sulle tribune di sin dalle prime ore del mattino. Bearman ha concluso la tappa di Spielberg con un doppio piazzamento in zona punti che gli ha consentito di mantenere la quarta posizione nella classifica generale, nonché la leadership nella graduatoria riservata agli esordienti. Il tutto dopo una qualifica sfortunata, che lo ha costretto a prendere il via dalla diciannovesima posizione sia nella Sprint che nella Feature Race. Oliver è stato autore di due grandi rimonte, che hanno riportato il sorriso sul suo volto al termine del fine settimana.

Arthur. Sarà motivato al massimo anche Arthur Leclerc, reduce da un weekend da dimenticare. Una strategia sbagliata nella gara Sprint, e un errore della squadra nel pit-stop della Feature Race, hanno escluso Arthur dalla zona punti. “Non sto attraversando un periodo molto fortunato – ha commentato Leclerc – ma almeno il calendario mi viene incontro, consentendomi di poter subito tornare in pista. Spero davvero di avere un weekend migliore a Silverstone”.

Dino. Insieme alla Formula 2 sarà in pista anche il campionato Formula 3, entrato nella fase calda della stagione. La tappa inglese sarà la sesta delle nove in calendario, e Dino Beganovic ha un solo obiettivo. Il doppio piazzamento in zona punti conquistato a Spielberg gli ha consentito al diciannovenne svedese di salire al secondo posto nella classifica generale, a conferma di una costante presenza nelle posizioni di vertice in tutti gli appuntamenti finora disputati. Beganovic è però a caccia del suo primo successo in Formula 3, obiettivo che spera di raggiungere sul circuito di Silverstone.

Programma.

Venerdì

8.45 prove libere Formula 3

10.05 prove libere Formula 2

14.10 qualifiche Formula 3

15.05 qualifiche Formula 2

Sabato

9.05 Sprint Race Formula 3

13.15 Sprint Race Formula 2

Domenica

8.20 Feature Race Formula 3

11.55 Feature Race Formula 2