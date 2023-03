F.4 UAE: esordio sul podio per Taponen

La serie F.4 UAE ha preso il via sul circuito di Dubai. Tuukka Taponen ha colto due secondi posizioni nel suo primo weekend ufficiale in monoposto. Podio anche per un positivo James Wharton.



Una griglia di partenza con ben 39 monoposto ha aperto la stagione 2023 della serie Formula 4 UAE, in pista sul circuito di Dubai per il primo dei cinque appuntamenti in calendario. I due portacolori della Ferrari Driver Academy, Tuukka Taponen e James Wharton, hanno ottenuto riscontri positivi confermandosi stabilmente nelle primissime posizioni. Per il sedicenne finlandese il weekend di Dubai è stato particolarmente atteso, essendo al suo esordio ufficiale in monoposto dopo una gratificante carriera nel karting internazionale.

Attese confermate. Taponen si è subito rivelato all’altezza delle aspettative, piazzandosi terzo nelle qualifiche di Gara-1 e secondo in quelle di Gara-3. Al via della prima corsa del weekend Tuukka ha pagato l’inesperienza perdendo posizioni, ma è comunque riuscito a conquistare i suoi primi punti (grazie alla nona posizione finale) e a centrare il giro più veloce che gli ha garantito la pole position in Gara-2. Al via della seconda corsa del weekend Taponen è sfilato secondo alla prima curva, e ha mantenuto la posizione fino al traguardo. Un copione che il finlandese ha confermato anche nella terza e ultima gara del weekend di Dubai, corsa che lo ha visto mantenere la piazza d’onore dal via alla bandiera a scacchi, sventolata in regime di Safety Car. “È andata davvero bene – ha commentato Taponen al termine del fine settimana – perché ho finalmente disputato il mio primo weekend in Formula 4 e sono molto contento del bottino finale. In Gara-1 ho faticato un po', ma già nella seconda ho messo tutto a fuoco chiudendo secondo assoluto e primo tra gli esordienti. Gara-3 non è stata molto divertente, visto che abbiamo percorso solo tre giri lanciati e il resto del tempo lo abbiamo trascorso dietro la Safety Car, ma per il poco che abbiamo corso non ho avuto problemi. Ora mi attende un po' di lavoro insieme al gruppo della Ferrari Driver Academy e poi sarà già tempo di partire per il Kuwait… Non vedo l’ora di tornare in macchina”.

Terzo in classifica. Tuukka ha concluso il suo primo weekend con un bilancio positivo, che lo colloca al terzo posto nella classifica generale con 38 punti, undici in più di James Wharton che lo segue a due posizioni di distanza. L’australiano ha confermato un buon potenziale in tutto il fine settimana, rendendosi protagonista di una bella rimonta in Gara-1. Dopo essere scattato dalla decima posizione, a causa del traffico che lo ha penalizzato in qualifica, Wharton ha iniziato a recuperare posizioni nei primi giri completando il suo recupero fino al terzo posto finale. Purtroppo però, al via di Gara-2, James ha fatto spegnere il motore sfilando dalla quarta alla trentanovesima posizione. La successiva rimonta ha permesso a Wharton di transitare sotto la bandiera a scacchi diciassettesimo. James si è riscattato nell’ultima gara del weekend, recuperando dalla settima piazza occupata sulla griglia di partenza alla quarta finale, con un po' di rammarico per le lunghe fasi in regime di Safety Car che non gli hanno permesso di puntare al podio.

Prossimo appuntamento. Il campionato Formula 4 UAE tornerà in pista tra due settimane sul circuito Kuwait Motor Town, un tracciato inedito che ospiterà il secondo e terzo appuntamento in calendario.