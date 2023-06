Il sedicenne australiano ha conquistato a Spa-Francorchamps le sue prime vittorie nel campionato italiano F.4. Fine settimana con poche soddisfazioni per Taponen.

James Wharton è stato il mattatore del weekend disputato dal campionato Italiano Formula 4 sul circuito belga di Spa-Francorchamps. Il sedicenne australiano della Ferrari Driver Academy ha ottenuto due vittorie e un terzo posto, rilanciandosi nella classifica generale. James ha iniziato il fine settimana conquistando due pole position, convertite in altrettante vittorie nelle prime due gare, e concludendo con la terza piazza in Gara-3. L’ottimo weekend ha permesso a James di salire al quarto posto nella classifica generale, che lo vede a quota 95,5 punti. "È stato un fine settimana solido – ha commentato Wharton –, ho ottenuto la mia prima pole position e le mie prime vittorie nel campionato italiano di Formula 4. Abbiamo concluso la trasferta con un bottino molto buono in termini di punti, e adesso non vediamo l’ora che arrivi la prossima tappa, a Monza”. Weekend difficile per Tuukka Taponen, che ha pagato un prezzo molto elevato a causa di un errore in qualifica. “Per me è difficile commentare questo weekend – ha spiegato il finlandese – devo dire che anche la fortuna non è stata dalla mia parte. Ho del lavoro da fare con la squadra in vista di Monza, perché la performance generale non è stata all’altezza delle aspettative”.

Gara-1. La pole position ha consentito a Wharton di sfilare al comando alla prima curva. Una leadership che James ha difeso anche sul lungo rettilineo del Kemmel, riuscendo a respingere gli attacchi degli avversari che potevano sfruttare la sua scia. Al termine del primo giro Wharton è riuscito a conquistare un vantaggio di un secondo e mezzo sugli inseguitori, ma nel corso della terza tornata un violento incidente tra Guido Luchetti e Viktoria Blokhina ha causato l’interruzione con bandiera rossa. La gara è ripresa dopo trenta minuti con partenza lanciata, e James ha gestito bene una fase delicata ricostruendo un margine di sicurezza che gli ha consentito di consolidare la sua leadership. A due minuti dal termine la bandiera rossa è tornata protagonista a causa di un principio di incendio verificatosi sulla macchina di Ruiqi Liu, e la direzione gara ha dichiarato la corsa conclusa. Taponen, nono in qualifica, ha recuperato due posizioni nelle fasi iniziali di gara, mantenendo il settimo posto fino alla conclusione.

Gara-2. Anche nella seconda corsa del weekend di Spa-Francorchamps, Wharton si è schierato in pole position, mentre Taponen, dopo l’errore in qualifica è scattato 29°. Al via James ha replicato il copione di Gara-1, riuscendo a respingere l’attacco degli avversari sul rettilineo del Kemmel. Dopo un periodo di Safety Car, James ha controllato abilmente la corsa, ma nel corso del sesto giro un incidente che ha coinvolto varie monoposto ha costretto la direzione gara a interrompere la corsa con bandiera rossa, per poi decidere di dichiararla conclusa a causa dei lavori necessari per ripristinare le barriere all’uscita del Raidillon. La classifica finale è stata determinata dall’ordine di passaggio al termine del quinto giro, consentendo a Wharton di aggiudicarsi la seconda gara del weekend, anche se è stato assegnato solamente metà punteggio. Taponen, al termine di una breve rimonta, è riuscito a risalire fino al 18° posto.

Gara-3. La terza e ultima corsa della trasferta belga ha visto Wharton scattare dalla terza piazza dello schieramento, mentre Taponen ha preso il via dall’undicesima. James ha mantenuto la posizione al termine del primo giro, mentre Tuukka è salito settimo. Dopo due giri percorsi in regime di Safety Car, la corsa è ripresa con un andamento lineare che non ha portato cambiamenti, confermando la classifica sotto la bandiera a scacchi.