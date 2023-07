F.4 Italia: giro di boa per il trio di piloti FDA

Il campionato italiano Formula 4 si prepara al weekend di Monza, quarto dei sette appuntamenti del calendario 2023. Obiettivi importati per James Wharton e Tuukka Taponen, ritorno in pista per Aurelia Nobels.

Il prossimo fine settimana, sul circuito di Monza, si chiuderà la prima metà della stagione del campionato italiano di Formula 4. James Wharton e Tuukka Taponen sono attesi al via di un weekend importante, nel quale l’obiettivo sarà concretizzare un potenziale che nella prima parte di stagione non è stato sempre convertito nei risultati sperati. Wharton arriva a Monza sull’onda positiva della precedente tappa di Spa-Francorchamps, nella quale ha ottenuto due vittorie e un terzo posto, rilanciandosi nella classifica generale, nella quale si trova in quarta posizione con 95,5 punti.

Test. Nel mese di sosta che ha preceduto l’appuntamento monzese si sono svolti due test collettivi, prove nelle quali Taponen è stato costantemente nelle prime posizioni. Per il sedicenne finlandese i test sono stati un’opportunità per migliorare il feeling con la monoposto in vista di una seconda parte di anno nella quale punterà a risultati assoluti. A Monza tornerà in pista anche Aurelia Nobels, costretta a disertare gli ultimi due appuntamenti a causa della frattura ad un polso rimediata nella tappa di Misano. La sedicenne brasiliana è tornata in piena forma e riprenderà il suo programma stagionale.

Risultati e continuità. “L’appuntamento di Monza porterà a un primo bilancio del 2023 in vista della seconda parte di stagione – ha commentato il direttore FDA, Marco Matassa – James ha confermato in Belgio di essere in un buono stato di forma: ora l’obiettivo sarà la continuità, elemento indispensabile per puntare al vertice della classifica generale. Per Tuukka la tappa di Spa-Francorchamps non è stata in linea con le aspettative, ma dopo il weekend belga ha completato due buoni test al Paul Ricard e sulla pista di Monza, e credo che i riscontri positivi lo abbiano aiutato a ritrovare la giusta fiducia. Nelle due sessioni di test è tornata al volante anche Aurelia, che si è ripresa perfettamente dalle conseguenze dell’incidente di Misano. Dovrà ritrovare gli automatismi tipici del weekend di gara, ma credo che abbia tutte le motivazioni necessarie per accelerare i tempi”.

Programma.

Venerdì

Ore 16.45 e 17.10: qualifiche

Sabato

Ore 13.20: Gara-1

Domenica

Ore 8.40: Gara-2

Ore 14.20: Gara-3