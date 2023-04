F2 e F3 ai nastri di partenza

Scatta in Bahrain questo fine settimana la stagione internazionale dei campionati Formula 2 e Formula 3. L’Academy di Maranello è presente con tre piloti, tutti all’esordio nelle rispettive categorie.

Il circuito di Sakhir è pronto. Domani, oltre al campionato mondiale di Formula 1, scatterà anche la stagione delle due serie propedeutiche FIA, la Formula 2 e la Formula 3, che vedranno complessivamente al via 52 piloti. In Formula 2 la Ferrari Driver Academy sarà presente con Oliver Bearman e Arthur Leclerc, due dei nove esordienti al via del campionato 2023. Entrambi hanno provato la nuova monoposto nei recenti test svoltisi proprio a Sakhir, mostrando un buon adattamento a una categoria per tradizione non semplice. In Formula 3 i colori di FDA saranno portati in pista da Dino Beganovic, anch’egli all’esordio nella categoria. Il 19enne svedese è sceso in pista nelle prove precampionato in Bahrain, iniziando con grande entusiasmo una nuova ed importante fase della sua carriera.

Momento speciale. “Per i nostri tre piloti sarà un weekend molto speciale – ha commentato il direttore di FDA, Marco Matassa – quando si debutta in una nuova categoria c’è sempre un po' di emozione in più, ma sono convinto che Arthur, Dino e Oliver abbiano basi solide che permetteranno loro di puntare a obiettivi ambiziosi. Il primo fine settimana di gara della stagione è sempre un passaggio importante perché consente di avere la base di partenza sulla quale sarà poi programmato il lavoro che seguirà. “Nel caso di Dino ci sarà da familiarizzare con una monoposto nuova – ha aggiunto Matassa – mentre per Oliver e Arthur ci sarà una difficoltà in più, poiché correranno per la prima volta in una categoria nella quale la gestione degli pneumatici è una componente fondamentale. Nei test svolti in Bahrain tutti i nostri piloti si sono ben comportati nelle simulazioni di qualifica, ma il potenziale sui long-run emergerà in modo più chiaro nel weekend. Nulla è formativo come un fine settimana di gara, e solo al termine della prima tappa stagionale avremo un quadro chiaro dei valori in campo”.

Programmi. Il calendario FIA Formula 2 è composto da quattordici appuntamenti, di cui cinque extra europei, mentre la Formula 3 prevede dieci tappe. In entrambe le serie ogni fine settimana ci saranno due gare e un’unica sessione di qualifica. La Formula 2 scenderà in pista a Sakhir venerdì per il turno di prove libere (alle 12.05 locali, 10.05 CET) a cui seguirà la qualifica alle 19.30 (17.30 CET). Sabato è in programma la Sprint Race alle 16.15 (14.15 CET) mentre domenica la Feature Race (gara principale del weekend) scatterà alle 13.20 (11.20 CET). La Formula 3 aprirà venerdì l’attività in pista alle 10.55 (8.55 CET) con le prove libere a cui seguirà il turno di qualifiche alle 16 (14 CET). La Sprint Race è in programma sabato alle 12.15 (10.15 CET), mentre la Feature Race scatterà domenica alle 11.50 (9.50 CET).