F. Regional Asia: Leclerc e Beganovic in pista a Dubai

Il prossimo weekend i due saranno a caccia di conferme sull’autodromo di Dubai, sede del secondo round della serie

Terminata lo scorso weekend la tappa d’apertura sul circuito di Yas Marina, squadre e piloti del campionato Formula Regional Asia hanno fatto rotta sul Dubai Autodrome, pista di 5.390 metri definita da 15 curve. Il tracciato ospiterà i prossimi tre appuntamenti in calendario, poi la serie tornarà sul tracciato di Yas Marina per la tappa conclusiva.



Ambizioni. Arthur Leclerc e Dino Beganovic sono pronti ad affrontare il weekend con buone ambizioni, grazie alle indicazioni emerse lo scorso weekend ad Abu Dhabi. Leclerc ha concluso il fine settimana con un doppio piazzamento sul podio ed un bottino di punti complessivo che gli ha permesso di lasciare Yas Marina al secondo posto nella classifica di campionato. Arthur nelle tre gare disputate ha recuperato posizioni dopo una qualifica non impeccabile a causa di un problema ad una sospensione. Anche Beganovic è stato chiamato a recuperare posizioni, a causa di una velocità di punta non ottimale che non lo ha aiutato sui lunghi rettilinei di Yas Marina, ed è pronto al riscatto a Dubai.



Obiettivo podio. “Sia Dino che Arthur hanno disputato un buon weekend – ha commentato il direttore di FDA, Marco Matassa – non hanno raccolto tutti i punti che avrebbero meritato, ma in prospettiva credo che possano ambire a risultati importanti. Leclerc ha confermato di non aver perso il feeling con la monoposto di Formula Regional, disputando gare solide che gli hanno permesso di ottenere due piazzamenti nella top-3, mentre Beganovic ha dovuto lottare sui rettilinei confermando comunque il giusto approccio. Entrambi hanno la possibilità di tornare subito in pista a Dubai in un weekend dove ci sono concrete possibilità di salire sul podio”.



Programma. Il fine settimana sull’autodromo di Dubai entrerà nel vivo sabato con la disputa delle due sessioni di qualifica, a cui seguirà la prima corsa del fine settimana (ore 15.45 locali, 12.45 CET). Si preannuncia intensa anche la giornata di domenica, con Gara-2 in programma alle 9.50 (6.50 CET) e Gara-3 che scatterà alle 14.05 (11.05 CET).