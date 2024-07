Due italiani e due polacchi per lo Scouting camp ACI-FDA della stagione

È agosto ma la Ferrari Driver Academy non va ancora in vacanza. O meglio, diversi suoi piloti hanno già raggiunto le rispettive famiglie per trascorrere qualche giorno in relax ma non tutti. Tuukka Taponen, il finlandese entrato nel programma giovani della Ferrari lo scorso anno dopo le Scouting World Finals, è infatti impegnato come “reference driver” – il pilota di che fa da termine di paragone per i giovanissimi – nel primo dei due Scouting Camp della stagione, momenti di valutazione molto importanti nei quali sa valutano potenziali talenti da convocare per la fase finale di selezione, che si svolgerà in autunno.

I ragazzi. Il Camp che è iniziato oggi è espressione della collaborazione ormai attiva da anni fra FDA e ACI Sport, che periodicamente porta a Maranello alcuni talenti per poterne valutare il potenziale con gli strumenti del programma giovani di Ferrari. In questa occasione ce ne sono due cui si aggiunge una coppia di piloti polacchi scelti da FDA: si tratta di piloti classe 2007 e 2008. ACI Sport ha portato Francesco Marenghi, di Chiavenna (Piemonte), campione italiano di kart Junior nel 2021, e Giacomo Pedrini, kartista di Cesena che sta muovendo i primi passi nelle monoposto svolgendoi diverse sessioni di test. I due giovani polacchi, entrambi indicati da Tony Kart, altro storico partner di FDA nello scouting, sono Maciej Gladysz – già vincitore del FIA Karting Academy Trophy nel 2021 – e Jan Przyrowski, che compie proprio oggi 15 anni.

Valutazione a 360 gradi. I quattro ragazzi sono arrivati questa mattina nel quartier generale della Scuderia, dove ha sede la Ferrari Driver Academy, e hanno subito iniziato con le sessioni dedicate a vari ambiti che caratterizzano la vita di un pilota: preparazione fisica, conoscenza teorica di motorsport e gestione dello stress. Per loro anche il track walk a Fiorano e una seduta al simulatore della vettura di F4 perché, come lo scorso anno, già da domani i quattro talenti saranno in pista per girare con una monoposto Tatuus di Formula 4 dotata di gomme Pirelli – Technical Partner di FDA negli Scouting Camp – identiche in tutto e per tutto a quelle impiegate nelle gare del campionato italiano. Il Camp terminerà venerdì, quindi gli esperti di FDA si riuniranno e decideranno se tra i quattro ragazzi ci sia qualcuno che merita di essere portato alle Scouting World Finals di fine anno. Attualmente fanno parte della Academy due ragazze e sei ragazzi.