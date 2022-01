Dino Beganovic continua con Prema in Formula Regional

Dino Beganovic continuerà a gareggiare con il team Prema nel campionato europeo di Formula Regional nella prossima stagione. Il pilota svedese della Ferrari Driver Academy lo scorso anno ha fatto esperienza in una categoria che, dopo la ristrutturazione di fine 2020, è diventata ultra competitiva con oltre trenta vetture al via.

Risultati. Dino, dopo un buon inizio e una fase centrale di campionato meno fortunata, nelle ultime corse, avendo compreso come sfruttare appieno il potenziale della vettura, è stato tra i grandi protagonisti. Beganovic è salito sul podio al Mugello e nell’ultima gara di Monza è arrivato a due giri dalla sua prima vittoria, un sogno infranto a causa di una manovra più che discutibile effettuata da un compagno di squadra.



Carico. Dino si è detto impaziente di tornare in macchina per il 2022: “Non vedo l’ora di rimettermi in gioco in Formula Regaional con i colori Prema, cui sono legato da ormai tre stagioni. Nella seconda parte dell’anno abbiamo lavorato tantissimo per essere in condizione di poter lottare per la vittoria e voglio ripartire da qui per la prossima stagione. Non vedo l’ora di infilarmi di nuovo il casco in testa e lottare là davanti”.