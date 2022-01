Conclusa la due giorni in Formula 1 di Robert Shwartzman: per lui un totale di 203 giri

Robert Shwartzman ha completato la sua full immersion in Formula 1 nei test di fine stagione in programma ad Abu Dhabi con 130 giri. Queste tornate si sono aggiunte alle 73 che il pilota russo della Ferrari Driver Academy aveva completato nella giornata di ieri, quando aveva girato con la SF21, la vettura con la quale la Scuderia Ferrari ha disputato la stagione appena conclusa. Oggi Robert ha avuto a disposizione la Haas VF-21, la monoposto che nel 2021 è stata portata in pista da Mick Schumacher, suo collega in FDA.

Sensazioni. Robert ha dunque tirato le somme della giornata e fatto un bilancio dell’intera due giorni: “Ora la stagione 2021 può dirsi conclusa. Questa giornata e mezza al volante di due vetture di Formula 1 è stata fantastica. È stato un piacere poter lavorare con la Scuderia Ferrari ieri e mi sono goduto ogni minuto con la SF21. Oggi ho guidato per Haas F1 Team e ho avuto modo di conoscere un nuovo team, una nuova macchina, un nuovo ambiente e delle nuove persone potendo guidare per una giornata intera. Abbiamo provato tantissime cose e sono riuscito ad essere piuttosto veloce concludendo la giornata con il miglior tempo. Anche oggi sono stato costante sul passo e ho pure potuto provare i pit stop al volante di una vettura di Formula 1, una nuova interessante esperienza. Sono molto soddisfatto, mi sono divertito a guidare, ho completato 130 tornate che sommate alle 73 di ieri portano il totale a oltre 200, davvero niente male! Ora ci riposiamo sperando di avere altre possibilità di guidare una vettura di Formula 1 l’anno prossimo per continuare ad imparare. Ringrazio la Scuderia Ferrari, Haas F1 Team per questa opportunità così come SMP Racing e la Ferrari Driver Academy per il supporto”.



Pausa. Per Shwartzman così come per tutti i piloti di Formula 1 è tempo di tornare a casa per la pausa di fine anno. I piani della Ferrari per il pilota russo, che nel 2021 è stato vicecampione di Formula 2 con due affermazioni (a Baku e Silverstone) saranno definiti a breve.