Aurelia Nobels in F1 Academy con i colori Puma

Per Aurelia Nobels si apre un nuovo capitolo della carriera. La brasiliana della Scuderia Ferrari Driver Academy affiancherà infatti la compagna di corso Maya Weug nella seconda stagione della F1 Academy, la serie dedicata alle ragazze che segue i regolamenti della FIA Formula 4. In crescita. E proprio dalla Formula 4 Aurelia proviene: nelle ultime due stagioni ha infatti corso nella serie brasiliana e in alcune gare di quella spagnola prima di passare alla serie italiana e alla Euro4 nella stagione 2023, campionati di più alto livello nei quali la brasiliana si è messa in luce pur dovendosela vedere con una concorrenza affiatatissima. Nobels sarà in pista in F1 Academy con una monoposto del team ART Grand Prix con i colori Puma, Premium Partner di Scuderia Ferrari. Si parte a Gedda. “Sono felicissima – ha detto Aurelia – di questa opportunità che mi permetterà di imparare molto. Farò del mio meglio per rappresentare un grande brand come Puma in questo campionato. Adoro la livrea della mia macchina, così insolita e accattivante”. Il campionato di F1 Academy prenderà il via nel weekend del 7-9 marzo a Gedda, in Arabia Saudita. Il calendario prevede sette round di tre gare ciascuno.