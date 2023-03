Nicolas Longuet, 8 giugno 2002, Torino (Italia)

Nicolas Longuet, francese nato nel 2002 in Italia, a Torino, nonostante la giovane età, è un vero e proprio veterano del panorama Esports. Da sempre appassionato di motori, ha deciso di dedicarsi alle gare al simulatore nel 2018, diventando presto vice campione di Francia e guadagnandosi la possibilità di entrare a far parte della F1 Esports Prodraft. L’anno seguente ha debuttato nella F1 Esports Series con il team Red Bull Racing diventando, a 17 anni, il più giovane pilota ad essere mai salito sul podio. Negli anni successivi ha gareggiato per Renault, Alpine e Alfa Romeo conquistando tre vittorie e sei pole position e anche il quarto posto nel campionato 2020.