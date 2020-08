Siamo entusiasti di presentarvi Ferrari 101, la web series creata per chi come te è curioso di sapere come se la caverebbe un pilota di Formula 1 dietro a uno schermo.

Protagonisti della serie saranno Charles Leclerc, David Tonizza ed Enzo Bonito che uniranno le proprie forze su diversi circuiti in Assetto Corsa per svelarvi i segreti per affrontare al meglio le sfide che vi attendono alla Ferrari Hublot Esports Series!