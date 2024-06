Podio per Longuet e quinto posto per Broumand: una grande rimonta per il team

Un inizio promettente, frutto di un’importante rimonta in gara, per lo Scuderia Ferrari Esports Team nel primo appuntamento del campionato mondiale F1 Sim Racing di scena a Jönköping (Svezia), in occasione di DreamHack Winter.



Nicolas Longuet e Bari Broumand, al suo primo evento in LAN in carriera, sono scesi in pista sul circuito di Sakhir iniziando una stagione che si disputerà tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024.

Qualifiche – In una sessione particolarmente emozionante e ricca di cambi nelle prime posizioni, con ben tredici piloti racchiusi in meno di mezzo secondo, i piloti dello Scuderia Ferrari Esports Team non sono riusciti a bissare i tempi realizzati nelle prove libere anche a causa di alcuni problemi tecnici, chiudendo in terza fila con Nicolas Longuet (1:27.164, P5) e in sesta fila con Bari Broumand (1:27.475, P11).