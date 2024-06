La Ferrari Esports Series torna per un’entusiasmante quinta edizione nel 2024

A cinque anni di distanza dalla prima edizione, la Ferrari Esports Series torna nel 2024 con un calendario di otto mesi di competizioni. Il campionato, che comprenderà tre aree geografiche, promettesim-racing e adrenalina, in una stagione che partirà online il 13 maggio e si concluderà con la Grand Final in un evento LAN a dicembre. Sim-racer provenienti da tutto il mondo: EMEA, APAC e America, e di ogni livello, avranno l’opportunità di mettersi alla prova nel corso dell’anno fino ad arrivare alla sfida finale. Lo scorso anno la Ferrari Esports Series ha aperto la competizione per la prima volta all’area Asia-Pacific, con oltre 60.000 hotlap fatti registrare in tutto il mondo. A conquistare la vittoria, in un emozionante finale a ex aequo, è stato Luca Giacomin, oltre a Isaac Gillissen e Gergő Báldi, che hanno avuto recentemente anche l’onore di entrare a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team.

Gergő Báldi, pilota Scuderia Ferrari Esports Team – “La Ferrari Esports Series è sempre stata un campionato molto competitivo. Il nome parla da sé, se un brand così importante come Ferrari organizza una competizione non può che essere tra le migliori in circolazione. È per questo che ogni anno ci sono tanti nomi coinvolti e risultati imprevedibili, oltre alla pressione e alla grande possibilità di poter entrare a far parte del team. Da quando ho vinto la Ferrari Esports Series 2023 ho vissuto tante esperienze fantastiche grazie a Ferrari, momenti che non avrei mai avuto il coraggio di sognare. Ritengo che la Ferrari Esports Series rappresenti un must per ogni singolo appassionato di motorsport, per poter competere con i migliori sim-racer al mondo e vivere esperienze indimenticabili”.

Isaac Gillissen, pilota Scuderia Ferrari Esports Team – “Gareggiare nel 2023 è stata una prova difficile, utilizzando diverse piattaforme di gioco, auto e circuiti. Vincere e diventare un pilota dello Scuderia Ferrari Esports Team mi ha permesso di vivere tantissime esperienze uniche. Per me è un onore immenso rappresentare la Scuderia Ferrari nel mondo virtuale”.

La Ferrari Esports Series 2024 sarà suddiviso da diverse fasi. Si comincerà con gli Hot Lap per qualificarsi alle Regional Qualifiers (EMEA, APAC, America), che si terranno a luglio. La rosa dei partecipanti si restringerà poi ulteriormente con le Regional Final previste tra settembre e ottobre, trasmesse in streaming sui canali YouTube e Twitch di Ferrari Esports. I primi cinque classificati per area geografica accederanno alla Grand Final in LAN di dicembre, che offrirà l’opportunità di gareggiare davanti a un pubblico dal vivo. I partecipanti correranno su Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione e iRacing, prima di sfidarsi nella Grand Final e competere per la chance di entrare a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team.

Tiziana Mecozzi, Scuderia Ferrari Esports Manager - “La Ferrari Esports Series offre ai sim-racer di tutto il mondo un’opportunità unica di competere ai massimi livelli e avere la chance di intraprendere un percorso prestigioso entrando a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team”.

Rong Chen, Ferrari Esports Series Manager - “La Ferrari Esports Series ha l’obiettivo di portare i valori del brand Ferrari nel mondo virtuale, offrendo alla community degli esports un’esperienza di sim-racing di massimo livello”.

Per i non professionisti, si terrà anche la Community Cup Challenge, che si svolgerà da luglio a ottobre. Per dieci settimane si potrà far registrare il proprio giro più veloce e competere per la chance di accedere alla Grand Final della Ferrari Esports Series come wildcard. Coloro che non riusciranno a conquistare l’ambito posto alla Grand Final, potranno comunque avere la possibilità di vincere premi nel corso della stagione, come il Thrustmaster Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 edition, un mini casco di Charles Leclerc in scala 1:2 del 2024, un modellino di monoposto F1 Bburago, occhiali da sole Rayban, auricolari B&O Ferrari edition e altro merchandising Ferrari. Le iscrizioni alla Ferrari Esports Series sono aperte. Per ulteriori dettagli o per iscriversi basta visitare il sito web della Ferrari Esports Series (esportsseries.ferrari.com) o il server Discord della Ferrari Esports Series (https://discord.gg/ferrari-esports-series-1044355362142302208).