La Ferrari Esports Series 2023 si avvicina alla Grand Final del 14 ottobre

Le Regional Final si sono concluse, i piloti sono pronti: chi si aggiudicherà la prima posizione e la possibilità di entrare a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team?



La Ferrari Esports Series 2023 è pronta per il suo appuntamento conclusivo, che si terrà in diretta su Twitch sabato 14 ottobre. I migliori 12 piloti, provenienti dalle fasi regionali, si sfideranno per la vittoria finale e per guadagnare la possibilità di poter entrare a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team.

Sin dalla prima fase di qualificazione nel mese di luglio, i piloti provenienti da Europa, America e Asia-Pacific si sono sfidati su Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione per conquistare un posto nelle Regional Final. A settembre, i migliori 24 piloti di ciascuna regione sono nuovamente scesi in pista per dimostrare di essere pronti per un posto nell’ultimo evento. Ora i migliori 12 tra loro si sfideranno nella Grand Final di ottobre.

Di seguito la lista completa dei piloti di ciascuna Region:

Americas: https://esportsseries.ferrari.com/tournaments/americas-finals/finals

Europe: https://esportsseries.ferrari.com/tournaments/eu-finals/finals

APAC: https://esportsseries.ferrari.com/tournaments/apac-finals/finals

A conclusione della Ferrari Esports Series 2023, sono previsti due show in diretta: sabato 7 ottobre, per un recap delle Regional Final, e sabato 14 ottobre per la Grand Final. L'intero programma e tutte le informazioni sono disponibili sul sito web della Ferrari Esports Series 2023 qui.

Oltre al sogno di poter entrare a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team, il vincitore riceverà anche un Thrustmaster T818 Ferrari SF1000 Simulator e merchandise Ferrari, mentre i primi tre classificati nelle Regional Final riceveranno ciascuno il Thrustmaster T.Racing Scuderia Ferrari Edition-DTS - Gaming Headset e altro merchandise Ferrari.

Per ulteriori dettagli, assicurati di seguire Ferrari Esports su Instagram, Facebook e Twitter.