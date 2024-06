Gergo Baldi e Isaac Gillissen entrano a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team

Dopo aver conquistato un’inedita vittoria ex aequo, insieme a Luca Giacomin, nella Ferrari Esports Series 2023, Gergo Baldi e Isaac Gillissen sono stati scelti per entrare a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team.

Un grande punto di partenza e una soddisfazione, divenuta ancora più grande, dalla possibilità di ammirare da vicino i primi chilometri compiuti dalla monoposto Scuderia Ferrari SF-24 a Fiorano, oltre a conoscere di persona il team principal Scuderia Ferrari Frederic Vasseur e i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.



Gergo e Isaac gareggeranno su diverse piattaforme durante l’anno, da Assetto Corsa Competizione, che li ha portati alla vittoria della Ferrari Esports Series, a rFactor 2, fino ad arrivare a Raceroom, dove saranno impegnati nel campionato DTM Esports.



Gergo Baldi – Nato il 13 giugno del 1995 in Ungheria, Gergo Baldi ha maturato in passato un’esperienza come pilota real, per poi dedicarsi al mondo esports. Nel 2020 ha vinto il titolo di “Hungary Esports driver of the year” e nel 2023 è stato tra i protagonisti, nonché uno dei vincitori, della Ferrari Esports Series.



Isaac Gillissen – Pilota olandese classe 2000, Isaac ha conquistato le luci della ribalta in ambito esports nel 2019, vincendo il campionato Project Cars 2 SMS-R. Dopo essere stato uno dei tre vincitori della Ferrari Esports Series 2023 è entrato a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team, dove si è subito presentato con una pole position in occasione della 24 ore di Daytona, valevole per il Virtual Endurance Championship su piattaforma rFactor 2.