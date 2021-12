F1 Esports Pro Championship: un altro quinto posto per David Tonizza

FDA Esports Team ha raccolto un altro quinto posto nella gara conclusiva del terzo appuntamento del Pro Championship di F1 Esports che è andata in scena al Circuit of the Americas di Austin. A portarlo a casa è stato David Tonizza che nel corso dei due giorni ha raccolto 28 punti, esattamente quelli che aveva conquistato nelle prime sei corse della stagione. Meno bene Brendon Leigh, coinvolto in duelli molto fisici durante la gara e scivolato fuori dalla zona punti dopo essere stato protagonista nelle prime fasi.

Qualifica. Nel momento decisivo della assegnazione delle posizioni sulla griglia di partenza Tonizza è riuscito a difendersi centrando una buona quarta posizione, mentre Leigh ha faticato un po’ di più, centrando a propria volta il Q3 ma non andando oltre la decima piazza.

Partenza. Al via il pilota inglese è stato grande protagonista: avendo optato per la gomma Soft è infatti stato autore di uno scatto fulmineo che lo ha visto balzare in quinta posizione alle spalle di Tonizza. Poco dopo Leigh si è preso anche la quarta piazza ai danni del compagno di squadra andando poi a scavalcare anche Jarno Opmeer (Mercedes) e Nicolas Longuet (Alpine) per salire in seconda posizione. Presto l’efficienza della mescola più morbida è calata e Longuet si è ripreso il terzo posto inducendo Brendon ad effettuare il proprio pit stop. L’operazione si è svolta regolarmente e la Ferrari numero 72 è rientrata in decima posizione. Tonizza, quinto, ha effettuato la propria sosta, per passare das Medium a Soft, al giro 9 rientrando undicesimo, mentre Leigh era già risalito all’ottavo posto.

Finale. Brendon a metà gara ha dovuto cedere la posizione a Lucas Blakeley (Aston Martin) e poi anche a Tonizza, scivolando decimo, mentre David, una volta che tutti i piloti si erano fermati per il cambio gomme, era sesto nella scia di Blakeley che poco dopo riusciva a scavalcare per la quinta piazza. Brendon invece veniva a contatto con Dani Moreno (Mercedes), finiva per scivolare al 13° posto e poco dopo si scontrava anche con l’ex compagno di squadra Filip Presnajder (Alfa Romeo). Tonizza, superato in pista da Kiefer che però veniva poi penalizzato, portava dunque a casa il quinto posto, mentre Leigh veniva punito con cinque secondi di penalità per l’incidente con Presnajder venendo classificato 14°.

Situazione. Con i risultati di oggi Tonizza conserva l’ottavo posto venendo superato da Longuet ma scavalcando a propria volta Fabrizio Donoso (Alpine), mentre Leigh è undicesimo con 22 punti. Nella classifica a squadre FDA Esports Team torna sesto a due punti dalla McLaren che ha piazzato Bari Boroumand al quarto posto nella gara vinta da Opmeer. Quarto e ultimo appuntamento il 15 e 16 dicembre sulle piste di Imola, Mexico City e San Paolo.