Debutta la Ferrari HP Esports Asphalt Series

Ferrari, in partnership con Asphalt Legends Unite, lancia una nuova competizione su più console che prevede premi esclusivi



Ferrari e Gameloft hanno annunciato oggi che il gioco Asphalt Legends Unite ospiterà la sua prima competizione Esports, la Ferrari HP Esports Asphalt Series, che darà ad aspiranti piloti e appassionati la possibilità di vincere premi esclusivi e diventare tra i migliori piloti al mondo di Asphalt Legends Unite.

Per raggiungere la vittoria, i giocatori potranno partecipare a una serie di quattro turni di qualifica a tempo limitato, ognuno dedicato a uno specifico iconico modello Ferrari. Ogni round è aperto a giocatori di qualsiasi livello di abilità, senza requisiti di ingresso o limite di tentativi. I giocatori possono scegliere di competere su Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS, Android e Nintendo Switch. La fase di qualificazione della Ferrari HP Esports Asphalt Series si svolgeranno:

Primo round - 15-22 agosto, con gare a bordo della Ferrari SF90XX Stradale

Secondo round – 29 agosto-4 settembre, con gare a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo

Terzo round – 5-11 settembre, con gare a bordo della Ferrari 599XX Evo

Quarto round – 12-18 settembre, con gare a bordo della Ferrari FXX K

Finali – 18 dicembre, in presenza al Ferrari Land, Barcellona e in diretta streaming, a bordo della Ferrari 499P Modificata, presentata in anteprima.

I due piloti più veloci per ogni turno di qualifica avranno la possibilità di gareggiare nella Grand Final al Ferrari Land (Portaventura, Barcellona) il 18 dicembre per vincere il titolo di campione, oltre a fantastici premi, disponibili anche per i semplici partecipanti alla competizione.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni:

http://www.asphaltlegendsunite.com