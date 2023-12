Il circuito Ricardo Tormo di Valencia, inaugurato nel 1999, è una pista di nuova generazione, con un ampie vie di fuga e poche possibilità di sorpasso. Inserito all'interno di una sorta di anfiteatro naturale, Valencia offre al pubblico l'opportunità di seguire le vetture per gran parte del circuito, grazie alle lunghe tribune che circondano la pista e che sono in grado di ospitare oltre 150.000 spettatori. La pista offre quattro differenti combinazioni anche se le gare principali si svolgono sul tracciato di 4 km, caratterizzato da cinque curve a destra, otto a sinistra ed un rettilineo di 876 metri. Valencia, simile per certi aspetti ad Oschersleben, presenta una sede stradale stretta ed offre pochi punti di sorpasso.