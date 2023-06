Sponsor



Il veicolo di investimento, Azimut SCA-SICAV-RAIF Automobile Heritage Enhancement (“Automobile Heritage Enhancement” o “AHE”), è un fondo di investimento alternativo riservato di diritto lussemburghese gestito da Azimut Investments S.A. AHE è un fondo altamente innovativo che verrà distribuito i tutti i paesi in cui Azimut è presente.

Automobile Heritage Enhancement interpreta in modo unico il crescente interesse da parte degli investitori per le auto come alternativa rispetto alle asset class tradizionali. La domanda sembra destinate a crescere in linea con l’aumento del numero degli High Net Worth Individuals e Ultra High Net Worth Individuals, mentre rimarrà, per sua natura limitata.

Il mercato delle auto storiche ha raggiunto dimensioni significative, si stima che dai 30,9 miliardi di dollari del 2020 crescerà a circa 43 miliardi di dollari nel 2024, esprimendo all’interno degli asset reali di lusso delle performance annualizzate, significativamente superiori a quelle, ad esempio, di orologi ed opere d’arte. Inoltre, il settore delle auto d’epoca mostra un’importante decorrelazione dai mercati finanziari o da altri beni reali e un profilo di rischio più attraente rispetto a tutte le asset class finanziarie e non finanziarie che si traduce in un drawdown storicamente inferiore e una maggiore capacità di recupero delle perdite dell’asset class.

La strategia di investimento del fondo si concentrerà su auto d’epoca di lusso, supercar e hypercar prodotte in serie limitata con un valore medio superiore al milione di euro, un mercato oggi riservato a collezionisti. AHE si posiziona come l’unico player con un processo di investimento strutturato (nelle diverse fasi di acquisto, restauro, conservazione e vendita), come espresso dalla licenza posseduta da Azimut Investments per la gestione finanziaria di auto di lusso da collezione..

Il fondo ha durata illimitata (evergreen) come richiede la natura dell’asset gestito. Prevede comunque la possibilità di uscita degli investitori nel tempo. Questo rafforza la strategia a lungo termine di valorizzazione del patrimonio artistico automobilistico nella promozione di caratteristiche ESG, come previsto dall’Articolo 8 della normativa europea Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), attraverso la valorizzazione dei contenuti culturali e tecnologici delle auto acquistate ed in cura così come con l'organizzazione di eventi e mostre. Attraverso la promozione di queste caratteristiche, AHE punta a contribuire al raggiungimento di 4 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

AHE ha una classe di investimento dedicata ai collezionisti che consente di conferire singole auto o intere collezioni nel fondo. Inoltre, la stessa classe consente l’accesso ad un’offerta di servizi di assistenza e consulenza costruiti su base personalizzata per la gestione delle collezioni.