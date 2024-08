Yas Marina ospita la Winter Challenge 2024

I Ferrari Racing Days Abu Dhabi 2024 vanno in scena sul Circuito di Yas Marina dall'1 al 4 febbraio 2024. L'evento principale sarà il Winter Challenge, con tre gare del Ferrari Challenge che vedranno scendere in pista 17 Ferrari 488 Challenge Evo con piloti suddivisi nelle classi Trofeo Pirelli Am, Coppa Shell e Coppa Shell Am. I Ferrari Racing Days Abu Dhabi offriranno anche la possibilità di assistere a sessioni esclusive con vetture F1 Clienti e dell’XX Programme.

Ferrari Challenge. Il circuito di Yas Marina vedrà i piloti sfidarsi nel Winter Challenge del Ferrari Challenge, che visiterà Abu Dhabi per un solo fine settimana ed è aperto ai piloti delle diverse serie del monomarca del Cavallino Rampante, tra cui Europe, North America, UK e Japan.



Sul circuito di Abu Dhabi, la sfida più attesa nel Trofeo Pirelli Am sarà quella tra Ernst Kirchmayr (Gohm – Baron Motorsport), da anni protagonista del Ferrari Challenge, dove ha conquistato nel 2021 il titolo europeo e il titolo di campione delle Finali Mondiali in Coppa Shell, e Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba), campione della stessa classe nel 2023. A recitare il ruolo di terzo incomodo ci sarà Dylan Medler (The Collection), protagonista della serie nordamericana.



Diversi piloti nuovi, invece, saranno al via sia nella Coppa Shell sia nella Coppa Shell Am, affiancandosi a volti noti del monomarca del Cavallino Rampante, come Paolo Scudieri (Sa.Mo.Car.) e Lisa Clark (Pellin Racing), vincitrice della Coppa Shell Am del Ferrari Challenge North America 2023 ma sempre presente anche nella serie europea.



Il programma. La prima sessione di qualifica inizierà venerdì 2 febbraio alle 18.50 e determineranno la griglia di partenza di Gara 1, in programma alle 21.25. La seconda sessione di qualifica si svolgerà sabato 3 febbraio alle 9.55 e Gara 2 alle 14.25. La terza sessione di qualifica si svolgerà domenica 3 febbraio alle 13.55, con la gara finale, Gara 3, alle 18.45 dello stesso giorno. Tutti gli orari indicati sono locali.



F1 Clienti e XX Programme. Sul circuito di Abu Dhabi, inaugurato nel 2009, si svolgono anche le sessioni di F1 Clienti che vedono protagoniste le monoposto che hanno partecipato al Campionato del Mondo di Formula 1 con la Scuderia Ferrari e le vetture "laboratorio" dell’XX Programme, non omologate per la strada, che portano all'estremo soluzioni tecnologiche all'avanguardia.



I due programmi non competitivi consentono ai clienti di partecipare a sessioni in pista dedicate nell'ambito del calendario organizzato dalla Casa di Maranello. Tra le monoposto presenti a Yas Marina c'è una Ferrari F138 che ha partecipato al Mondiale di Formula 1 del 2013, l'ultima in cui è stato utilizzato l'iconico motore V8.



Tra le fuori serie dell’XX Programme lanciato nel 2005, modelli accomunati dall'adozione del motore a combustione V12, sono iscritte all'evento tre 599XX e sei Ferrari FXX-K Evo. Nello sviluppo di quest'ultima è stata fondamentale l'esperienza maturata dagli ingegneri di Maranello nelle corse su pista, tanto che il motore a combustione raggiunge la straordinaria potenza di 1050 CV con una coppia massima di 900 Nm.