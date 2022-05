Wartique, vittoria pensando alla classifica

Una gara complicata nella quale John Wartique (FML - D2P) ha mostrato nervi saldi che gli hanno permesso di conquistare la vittoria.

“Sono davvero felice. Ho guadagnato punti importanti a Portimao e il successo qui in Francia mi aiuta per raggiungere il mio obiettivo che resta il campionato. Anche ieri è stata una bella gara, ho chiuso al secondo posto e solo per un soffio ho mancato la vittoria: se avessi avuto un giro in più a disposizione avrei tagliato il traguardo per primo. Oggi ho effettuato una partenza ottima e sono riuscito a creare un buon gap tra me e il secondo posto. L’ingresso della prima Safety Car, però, ha azzerato tutto: ci siamo ritrovati a dover scaldare le gomme una seconda volta e mi sono ritrovato con Sutil alle spalle che mi pressava. Tutto quello che potevo, l’ho fatto e appena ho avuto l’opportunità ho premuto sull’acceleratore e ho iniziato a spingere. Fino alla vittoria, agguantata per soli 5 decimi”.